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ÖSYM duyurdu! KPSS sınav sonucu branş bazı sıralamaları erişime açıldı

27.09.2021 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÖSYM, KPSS'ye katılan adayların, sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamalarını, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden erişime açtı.

ÖSYM duyurdu! KPSS sınav sonucu branş bazı sıralamaları erişime açıldı

ÖSYM'nin internet sitesinden, "2021 KPSS-Lisans: Branş Bazında Sıralamalar", "2020 KPSS-Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim: Branş Bazında Sıralamaların Güncellenmesi", "2018-EKPSS ve 2020-EKPSS Branş Bazında Sıralamaların Güncellenmesi" başlıklarıyla 3 ayrı duyuru yayımlandı.

Buna göre, bu sınavlara katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne yansıtıldı.

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sıralamalarını öğrenebilecek.

Bilgilendirme amacıyla oluşturulan sıralamalar, aynı alanda sınava giren adayların başarı durumlarını değerlendirme imkanı sağlıyor.

AA

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Anahtar Kelimeler:
ÖSYM KPSS
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