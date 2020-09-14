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ÖSYM duyurdu! KPSS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınlandı

EĞİTİM HABERLERİ  | 14.09.2020 15:00 | Son Güncelleme

ÖSYM'den yapılan açıklamada, "2020 KPSS Lisans (Genel Yetenek, Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) ve Alan Bilgisi oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı" denildi.

ÖSYM duyurdu! KPSS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2020-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans alan bilgisi oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını yayınladı.

ÖSYM'den yapılan açıklamada, adayların, 12-13 Eylül'de yapılan 2020-KPSS Lisans Alan Bilgisi Testlerinin temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarına, kurumun internet sitesinden T.C. Kimlik Numarası ve şifreleriyle ulaşabilecekleri bildirildi.

Açıklamada, ÖSYM'nin yazılı izni olmadan soru kitapçığı ve cevap anahtarının yayınlanamayacağı vurgulandı.

AA

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