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ÖSYM duyurdu! YDS başvuruları başladı

25.02.2021 14:35 | Son Güncelleme:
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ÖSYM duyurdu! YDS başvuruları başladı

ÖSYM, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2021-YDS/1) için başvuruların başladığını açıkladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM) yapılan yazılı açıklamaya göre, 18 Nisan'daki sınav için başvurular 8 Mart'a kadar alınacak.

Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından gerçekleştirebilecek.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi istenecek. Bu kapsamda adayların, sınav başvurusu yapmadan veya başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olması gerekiyor.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2021-YDS/1 kılavuzunda yer alıyor.

Adayların ÖSYM'nin sitesinden erişebileceği kılavuzu dikkatle incelemesi gerekiyor.

Kaynak: AA


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Anahtar Kelimeler:
ÖSYM YDS
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