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ÖSYM duyurdu: YKS başvuruları yarın başlayacak

EĞİTİM HABERLERİ  | 05.02.2020 10:24 | Son Güncelleme

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 20 Haziran'da Temel Yeterlilik Testi (TYT), 21 Haziran sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda ise Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak.

ÖSYM duyurdu: YKS başvuruları yarın başlayacak

ÖSYM'den yapılan duyuruya göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için başvurular yarın başlayacak.

Sınav için başvurular, 6 Şubat-3 Mart tarihleri arasında yapılacak.

Adaylar başvurularını, elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi edinmek isteyen adaylar, 2020-YKS Kılavuzuna ÖSYM'nin internet sitesinden erişebilecek.

2019-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan, 2020-YKS'nin hiçbir oturumuna girmeden 2020-YKS yerleştirme işlemlerinde 2019-TYT puanını kullanmak isteyen adaylar ile 2020 yılında sadece "Özel Yetenek Sınavı" sonuçlarına göre öğrenci alacak yükseköğretim programlarına başvurmak isteyen adayların da 2019-TYT Dönüştürülmüş Puanlarının hesaplanabilmesi için başvuru süresi içinde 2020-YKS başvurularını yapmaları gerekiyor.

(AA)

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