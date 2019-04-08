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ÖSYM eski Başkanı Ali Demir ve 33 kişiye FETÖ'den gözaltı kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 14:11 | Son Güncelleme

  Ankara'da, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün ÖSYM Başkanlığı'ndaki yapılanması soruşturmasında, aralarında ÖSYM eski Başkanı Ali Demir'in de bulunduğu, 6'sı hala kurumda aktif görevde 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara'da, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün ÖSYM Başkanlığı'ndaki yapılanması soruşturmasında, aralarında ÖSYM eski Başkanı Ali Demir'in de bulunduğu, 6'sı hala kurumda aktif görevde 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şu ana kadar Demir ile birlikte 20 kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün ÖSYM Başkanlığındaki yapılanması ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, 34 kişi hakkında gözaltı karar verildi. 6'sı hala aktif görevde olan şüphelilerin yakalanması için 7 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekipleri tarafından, Ankara'nın yanında İstanbul, Adana, Eskişehir, İzmir, Nevşehir ve Trabzon'da yürütülen operasyonlarda, aralarında ÖSYM eski Başkanı Ali Demir'in de bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

ALİ DEMİR'İN ARŞİV GÖRÜNTÜLERİ GEÇİLDİ

ANKARA, (DHA)

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