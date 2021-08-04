ÖSYM kaymakamlık sınav sonuçları sorgulama sayfası! İşte soru ve cevap anahtarı!

İçişleri Bakanlığı bünyesinde kaymakam olmak isteyen adayların girdiği kaymakamlık sınav sonuçları erişime açıldı. Adaylar, kaymakamlık sınav sonuçlarına, ÖSYM’nin resmî sitesi olan https://sonuc.osym.gov.tr internet sayfasından Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

KAYMAKAMLIK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 10 Temmuz’da yapılan kaymakamlık sınavı sonuçları açıklandı. Sınavda adaylara 34 sorudan oluşan 66 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi ile Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi uygulandı. Daha önce ÖSYM tarafından İçişleri Bakanlığı Kaymakamlık sınavı sonuçlarının 12 Ağustos’ta açıklanacağı duyurulmuştu. Sonuçlar, ÖSYM’nin belirlediği takvimden önce açıklanmış oldu.

KAYMAKAMLIK SINAVI SONUÇLARI SORGULAMASI

Adaylar, kaymakamlık sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, ‘’10 Temmuz tarihinde uyguladığımız İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2021-Kaymakamlık) sonuçları açıklanmıştır. Adaylarımız sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr sitemizden öğrenebilirler. Sonuçların adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim.’’ ifadelerini kullandı.

ÖSYM de kaymakamlık sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından bir duyuru yayınlayarak, sınavın soru ve cevap kâğıdının da erişime açıldığını duyurdu.

ÖSYM’den yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı;

10 Temmuz 2021 tarihinde uygulanan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2021-Kaymakamlık) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin, https://ais.osym.gov.tr/ internet adresinden 04 Ağustos 2021 tarihinde 10 gün süreyle erişime açılmıştır.



