ÖSYM'nin Twitter hesabından +18'lik hesabın takip edilmesi sosyal medyada gündem oldu! ÖSYM'den açıklama

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) Twitter hesabından takip edilen bir hesap, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Bir Twitter kullanıcısının ortaya çıkardığı olayda, ÖSYM'nin Twitter hesabının +18 içerikler paylaşan bir başka hesabı takibe aldığı görüldü.

Toplam 8 hesabı takip eden ÖSYM "Ece ile ifşa videoları" isimli bir hesabı takip etti. Olayın sosyal medyada gündeme gelmesinin ardından ilgili hesap takipten çıkarıldı.

ÖSYM'nin Twitter hesabından konuyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada "Resmi Twitter hesabımıza yasa dışı müdahalede bulunularak çeşitli hesapların takibi yapılmış olup, durumun fark edilmesi üzerine gerekli tedbirler alınmıştır. Yaşanan olaya sebebiyet veren kişi/kişiler hakkında hukuki ve cezai yollara başvurulacağı kamuoyuna saygı ile duyurulur." denildi.

Resmi Twitter hesabımıza yasadışı müdahalede bulunularak çeşitli hesapların takibi yapılmış olup, durumun fark edilmesi üzerine gerekli tedbirler alınmıştır. Yaşanan olaya sebebiyet veren kişi/kişiler hakkında hukuki ve cezai yollara başvurulacağı kamuoyuna saygı ile duyurulur. — ÖSYM (@OSYMbaskanligi) January 31, 2020



