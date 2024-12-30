HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. ÖSYM sayfası neden açılmıyor? ÖSYM sitesine giremiyorum, çözümü nedir? ÖSYM sayfası açılmıyor sorunu ve çözümü

ÖSYM sayfası neden açılmıyor? ÖSYM sitesine giremiyorum, çözümü nedir? ÖSYM sayfası açılmıyor sorunu ve çözümü

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
23.12.2024 18:51
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÖSYM, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Başkanlığı kurumunun baş harflerinden meydana gelmektedir. Pek çok kişi ÖSYM bünyesinde gerçekleşen sınavlara girmekte ve bu sınavların sonucunu öğrenmek için ÖSYM’nin sitesine giriş yapmaktadır. Ancak bazı durumlarda çeşitli nedenlerden dolayı ÖSYM sayfasına erişim sağlanamamaktadır. Peki, ÖSYM sayfası neden açılmıyor, ÖSYM sitesine giremiyorum, çözümü nedir, ÖSYM sayfası açılmıyor sorunu ve çözümü için ne yapılmalıdır?

ÖSYM sayfası neden açılmıyor? ÖSYM sitesine giremiyorum, çözümü nedir? ÖSYM sayfası açılmıyor sorunu ve çözümü

Özel bütçeli bir kamu kurumu olarak öne çıkan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Başkanlığı, kısaca ÖSYM olarak ifade edilmektedir. Yükseköğretim kuruluşlarına başvuran kişileri belli bir sınava tabi tutup, aralarından en iyi puanları alanları seçerek, çeşitli programlara yerleştirme işlemi, ÖSYM üzerinden yapılmaktadır. Bu sınavlara giren kişiler sonuçları öğrenmek için sisteme bakmak istediğinde ÖSYM sayfası açılmıyor sorunu ile karşılaşabilmektedir.

ÖSYM sayfası neden açılmıyor?

Devlet bünyesinde kamu tüzel kişiliğe sahip olan çeşitli kurumlar bulunmaktadır. Bu kurumlardan biri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Başkanlığı’dır. Kısaca ÖSYM olarak da bilinen bu kurum aracılığı ile pek çok kişi yükseköğretim programlarına katılabilmek için bir sınava girmektedir. Sınav sonrası sonuçları öğrenmek için ise ÖSYM sayfası ziyaret edilmektedir. Ancak bazı durumlarda bu sayfaya girişlerde birtakım problemler görülebilmektedir. Bu problemlerden en yaygın olanı sayfaya giriş esnasında sayfanın açılmamasıdır.

ÖSYM sayfasının açılmaması, sınava girmiş olan kişiler için oldukça can sıkıcı bir durumdur. Sayfanın açılmamasının altında birçok farklı neden olabilmektedir. ÖSYM sayfasının açılmamasının bazı nedenleri genel olarak şunlardır:

  • Çok fazla kişi sisteme giriş yapmaya çalıştığında yoğunluktan dolayı sayfa açılmayabilir.
  • ÖSYM’nin kendi sunucusundan kaynaklı bir problem, sayfanın açılmamasına yol açabilir.
  • Kişi, ÖSYM sayfasına girerken kullanıcı adını ve şifresini hatalı giriyorsa bundan dolayı sisteme ulaşım sağlayamayabilir.
  • ÖSYM sitesinde herhangi bir bakım çalışması varsa geçici olarak sayfaya erişim engellenebilir.
  • Kişinin internet bağlantısından ya da internet tarayıcısından kaynaklı sisteme giriş yapılamayabilir.

ÖSYM sitesine giremiyorum, çözümü nedir?

ÖSYM sınavına giren pek çok insan için sınav sonuçlarını beklemek oldukça heyecan verici bir durumdur. Sonuçlar açıklandığı andan itibaren milyonlarca insan ÖSYM internet sitesine giriş yapmaya çalışır. Bu giriş esnasında birtakım sebeplerden ötürü ÖSYM sayfası açılmayabilir ya da çeşitli hata uyarıları verebilir. Bu duruma neden olabilecek faktörler ortadan kalktığında siteye ulaşım sağlanabilir. ÖSYM sayfası açılmıyor sorunu ve çözümü için kişilerin uygulaması gereken adımlar şöyledir:

  • Sorun yoğunluktan dolayı yaşanıyorsa belli bir süre bekleyip, sonra yeniden giriş yapmayı deneyebilirsiniz.
  • Sisteme girişte kullanıcı adınızı ya da şifrenizi hatalı yazıp yazmadığınızı kontrol ediniz.
  • İnternet tarayıcınızda arka planda çerezler birikmiş olabilir. Ön bellek temizleme işlemini yapabilirsiniz.
  • Problem internet ağınızdan kaynaklı ortaya çıkmışsa, internet ağınızı gözden geçiriniz ve bağlantının doğru olup olmadığına bakınız.
  • ÖSYM internet sitesinde diğer sitelerde olduğu gibi dönem dönem bakım çalışmaları olabilir. Böyle bir durumun söz konusu olup olmadığını teyit etmek için ÖSYM’nin duyuru sayfasına göz atabilirsiniz.
  • Tüm bu çözüm önerilerini uygulamanıza rağmen problem hala devam ettiği takdirde ÖSYM’nin destek birimi ile iletişim kurarak, yardım talebinde bulunabilirsiniz.
Anahtar Kelimeler:
ÖSYM
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Kirası yüzde 44 arttı ama yine de 1500 lirayı bulamadı! 9 emekli maaşı ve 7 asgari ücret detayı... İşte Erbaş'ın kirası

Kirası yüzde 44 arttı ama yine de 1500 lirayı bulamadı! 9 emekli maaşı ve 7 asgari ücret detayı... İşte Erbaş'ın kirası

G.Saray Adalı'yı tebrik bile etmedi! Seçim sonrası büyük tepki: Bu vatan hainliğidir!

G.Saray Adalı'yı tebrik bile etmedi! Seçim sonrası büyük tepki: Bu vatan hainliğidir!

'Kafama silah dayayıp bileziklerimi çaldılar' dedi! Tüm ekipler alarma geçti: Ortaya çıkan gerçek herkesi şaşırttı

'Kafama silah dayayıp bileziklerimi çaldılar' dedi! Tüm ekipler alarma geçti: Ortaya çıkan gerçek herkesi şaşırttı

Eski belediye başkanı ve oğlunun katili 19 yıl sonra yakalandı

Eski belediye başkanı ve oğlunun katili 19 yıl sonra yakalandı

İşlem hacimleri 2 milyar TL'den fazla! Bungalov çetesi çökertildi: Lüks yaşamları gözden kaçmadı

İşlem hacimleri 2 milyar TL'den fazla! Bungalov çetesi çökertildi: Lüks yaşamları gözden kaçmadı

Kule, pilotları uyarmış; hemen sonrasında 'imdat' çağrısı gelmiş

Kule, pilotları uyarmış; hemen sonrasında 'imdat' çağrısı gelmiş

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Dondurucu soğuklar gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada

Dondurucu soğuklar gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Camper rahatlığıyla tanışmak için son fırsat!

Camper rahatlığıyla tanışmak için son fırsat!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.