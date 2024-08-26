ÖSYM şifre alma: ÖSYM şifresi nasıl ve nereden alınır?

ÖSYM aday şifresi, üçüncül kişilerin, adayların kişisel bilgilerine erişmesini ve aday adına işlem yapabilmesini engelleyen bir güvenlik önlemidir. Bu şifre, ÖSYM tarafından düzenlenen tüm sınavlarda kullanılmak zorundadır. Şifresini henüz almamış olan adaylar, bu şifreyi almak için başvuru merkezlerine başvurmalıdır. Şifreler, adaylara ücretsiz olarak sağlanır.

Başvuru Merkezleri tarafından verilen bu şifre, adayın ilk girişte değiştirebileceği bir şifredir. Şifreler sıkı bir şekilde korunur ve sadece adayın kendisi tarafından bilinir ve saklanabilir. Başka biri bu şifreyi göremez, bilemez veya değiştiremez. Bu konu kapsamında, "ÖSYM şifresi yok nasıl alınır?" sorusunun yanıtı ve ÖSYM şifre alma işleminin nasıl yapılacağı merak edilir.

ÖSYM şifresi neden alınır?

ÖSYM şifresini sıfırlamak veya güncellemek isteyen adaylar, öncelikle ÖSYM AİS sayfasına giriş yapmalıdır. Giriş sırasında, T.C. kimlik numarası ve ekrandaki güvenlik kodunu doğru bir şekilde girmeleri gerekmektedir. Ayrıca, yeni şifre oluşturulurken güvenlik sorusu ve cevabının da eksiksiz olarak belirtilmesi önemlidir.

Tüm bu bilgilerin doğru bir şekilde girilmesinin ardından şifre başarıyla yenilenir veya güncellenir. Bu adımlar, adayların ÖSYM AİS sistemine kesintisiz erişimini sağlamak ve gerekli işlemleri gerçekleştirmek için kritik öneme sahiptir.

ÖSYM şifresi nasıl alınır?

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne erişmek için, ÖSYM'nin resmî web sitesini ziyaret edebilir veya ÖSYM'nin mobil uygulamasını indirerek giriş yapabilirsiniz.

İlk defa ÖSYM şifresi nereden alınır?

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden ilk kez aday şifresi almak isteyenler, öncelikle daha önce ÖSYM sistemine kaydolmamış olmalıdır. Bu durumda, ÖSYM AİS ilk şifre alma işlemi için adaylar şifrelerini Başvuru Merkezlerinden temin edebilirler. Şifre almak için adayların şahsen Başvuru Merkezlerine başvurması gerekmektedir.

ÖSYM aday şifresi öğrenme süreci, ÖSYM’nin belirlediği kurallara uygun olarak yürütülür. Bunun haricinde "Aday şifresi nasıl öğrenilir?" diye sorulduğunda;

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı sahipleri, e-Devlet şifrelerini kullanarak ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne kayıt yaptırabilirler. ÖSYM şifre alma e-Devlet üzerinden de gerçekleştirilebilir. Bunun için, adayların ÖSYM AİS sayfasını ziyaret ederek "e-Devlet İle Kayıt Ol" seçeneğini tıklamaları yeterlidir. Bu sayede şifre edinen vatandaşlar, başvuru merkezine gitmeden AİS sayfası üzerinden ÖSYM sınav işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebilirler.