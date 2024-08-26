HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Kamu
  4. ÖSYM şifre alma: ÖSYM şifresi nasıl ve nereden alınır?

ÖSYM şifre alma: ÖSYM şifresi nasıl ve nereden alınır?

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
25.08.2024 22:30
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin düzenlediği sınavlara katılmak isteyen adaylar, başvuru işlemleri için AİS (Aday İşlemleri Sistemi) sayfasını kullanır. Bu platform üzerinden sınav başvuruları, sonuçlar, sınav giriş belgeleri ve cevap anahtarları gibi işlemleri kolayca gerçekleştirebilirler. Adayların, bu işlemleri sorunsuz bir şekilde tamamlayabilmesi için ÖSYM AİS şifresi edinmeleri gerekmektedir. Pekii, ÖSYM şifresi nereden alınır?

ÖSYM şifre alma: ÖSYM şifresi nasıl ve nereden alınır?

ÖSYM aday şifresi, üçüncül kişilerin, adayların kişisel bilgilerine erişmesini ve aday adına işlem yapabilmesini engelleyen bir güvenlik önlemidir. Bu şifre, ÖSYM tarafından düzenlenen tüm sınavlarda kullanılmak zorundadır. Şifresini henüz almamış olan adaylar, bu şifreyi almak için başvuru merkezlerine başvurmalıdır. Şifreler, adaylara ücretsiz olarak sağlanır.

Başvuru Merkezleri tarafından verilen bu şifre, adayın ilk girişte değiştirebileceği bir şifredir. Şifreler sıkı bir şekilde korunur ve sadece adayın kendisi tarafından bilinir ve saklanabilir. Başka biri bu şifreyi göremez, bilemez veya değiştiremez. Bu konu kapsamında, "ÖSYM şifresi yok nasıl alınır?" sorusunun yanıtı ve ÖSYM şifre alma işleminin nasıl yapılacağı merak edilir.

ÖSYM şifresi neden alınır?

ÖSYM şifresini sıfırlamak veya güncellemek isteyen adaylar, öncelikle ÖSYM AİS sayfasına giriş yapmalıdır. Giriş sırasında, T.C. kimlik numarası ve ekrandaki güvenlik kodunu doğru bir şekilde girmeleri gerekmektedir. Ayrıca, yeni şifre oluşturulurken güvenlik sorusu ve cevabının da eksiksiz olarak belirtilmesi önemlidir.

Tüm bu bilgilerin doğru bir şekilde girilmesinin ardından şifre başarıyla yenilenir veya güncellenir. Bu adımlar, adayların ÖSYM AİS sistemine kesintisiz erişimini sağlamak ve gerekli işlemleri gerçekleştirmek için kritik öneme sahiptir.

ÖSYM şifresi nasıl alınır?

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne erişmek için, ÖSYM'nin resmî web sitesini ziyaret edebilir veya ÖSYM'nin mobil uygulamasını indirerek giriş yapabilirsiniz.

İlk defa ÖSYM şifresi nereden alınır?

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden ilk kez aday şifresi almak isteyenler, öncelikle daha önce ÖSYM sistemine kaydolmamış olmalıdır. Bu durumda, ÖSYM AİS ilk şifre alma işlemi için adaylar şifrelerini Başvuru Merkezlerinden temin edebilirler. Şifre almak için adayların şahsen Başvuru Merkezlerine başvurması gerekmektedir.

ÖSYM aday şifresi öğrenme süreci, ÖSYM’nin belirlediği kurallara uygun olarak yürütülür. Bunun haricinde "Aday şifresi nasıl öğrenilir?" diye sorulduğunda;

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı sahipleri, e-Devlet şifrelerini kullanarak ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne kayıt yaptırabilirler. ÖSYM şifre alma e-Devlet üzerinden de gerçekleştirilebilir. Bunun için, adayların ÖSYM AİS sayfasını ziyaret ederek "e-Devlet İle Kayıt Ol" seçeneğini tıklamaları yeterlidir. Bu sayede şifre edinen vatandaşlar, başvuru merkezine gitmeden AİS sayfası üzerinden ÖSYM sınav işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebilirler.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
ÖSYM ÖSYM yeni şifre
En Çok Okunan Haberler
Rusya'da 11 Eylül'ü hatırlatan saldırı! 37 katlı binaya daldı

Rusya'da 11 Eylül'ü hatırlatan saldırı! 37 katlı binaya daldı

8 milyon araç sahibini ilgilendiriyor: Trafiğe çıkmak için artık zorunlu!

8 milyon araç sahibini ilgilendiriyor: Trafiğe çıkmak için artık zorunlu!

Uzmanlar uyarıyor: Bu belirtileri göz ardı etmeyin!

Uzmanlar uyarıyor: Bu belirtileri göz ardı etmeyin!

'Afyonkarahisar Belediye Başkanı'na bu mu?' Plastik sandalye krizi!

'Afyonkarahisar Belediye Başkanı'na bu mu?' Plastik sandalye krizi!

Mbappe devre arası koşarak Arda'nın yanına gitti! Başkan Perez duyunca...

Mbappe devre arası koşarak Arda'nın yanına gitti! Başkan Perez duyunca...

İzmirlilerin son günlerdeki en büyük şikayeti! Kaynağını açıkladı

İzmirlilerin son günlerdeki en büyük şikayeti! Kaynağını açıkladı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Yazın bir çift Crocs yeter! 1500 TL altı modelleri sizin için seçtik

Yazın bir çift Crocs yeter! 1500 TL altı modelleri sizin için seçtik

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

En sevilen outdoor markalarında kaçırılmayacak indirimler burada!

En sevilen outdoor markalarında kaçırılmayacak indirimler burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.