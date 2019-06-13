ÖSYM Sınav Koordinatörü Selbaş: “Adayların binalara girebileceği son saat 10.00"

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Sınav Koordinatörü Prof. Dr. Reşat Selbaş, 15-16 Haziran’da gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda 10.15’daki sınavlar için bina kapılarının 10.00 itibariyle, 15.45’teki sınav için son giriş saatinin ise 15.30 olduğunu belirtti.

ÖSYM Isparta Sınav Koordinatörü Selbaş, ülke genelinde Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavına 2 milyon 515 bin 86, Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavına 2 milyon 24 bin 592 ve Yabancı Dil Testi (YDT) sınavına ise 137 bin 772 adayın katılacağını belirtti.

“15 dakika kuralı”

Isparta’da 15 Haziran 2019 Cumartesi günü yapılacak olan TYT sınavına 15 bin 773 adayın katılacağını kaydeden Selbaş, “Sınavda bin 927 görevli görev yapacaktır. Sınav süresi ise 135 dakikadır. 15 Haziran Cumartesi günü yapılacak olan Temel Yeterlilik Testi için adayların binalara girebileceği son saat 10.00’dur. Bu saatten sonra binaların kapıları kapatılacak ve kesinlikle geç kalan adaylar binalara giremeyeceklerdir. Bu ÖSYM’nin kesin talimatıdır. Sınav başlama saati 10.15 olup adayların bu saatte salonlara girmesi gerekmektedir. Bu saatten sonra adaylar salonlara alınmayacaktır” diye konuştu.

16 Haziran 2019 Pazar günü yapılacak olan AYT sınavına ise 12 bin 464 adayın katılacağını hatırlatan Prof. Dr. Reşat Selbaş, bu sınavda bin 451 görevlinin görev yapacağını, sınav binalarına girilebilecek son saatin 10.00 olduğunu, sınavın 10.15’te başlayacağını ve 180 dakika süreceğini ifade etti.

Prof. Dr. Selbaş, yapılacak olan Yabancı Dil Testi (YDT) için ise şu bilgileri paylaştı:

“YDT 16 Haziran Pazar günü saat 15.45’te başlayacak. Adayların sınav binasına alınacağı son saat 15.30, sınav 120 dakika sürecek. Sınavda 112 personel görev alacak. YDT için Isparta’da 875 aday sınava katılacaktır”.