ÖSYM sınav takvimi 2023: KPSS, YKS, DGS ne zaman yapılacak? İşte KPSS, YKS, DGS tarihi

ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklamasının ardından 2023 sınav tarihleri netlik kazandı. Buna göre KPSS lisans başvuruları 2023 yılında 16 Mayıs ve 29 Mayıs tarihleri aralığında alıncak. Sınavın ilk oturumu ise 23 Temmuz'da düzenlenecek. YKS oturumları ise 17 Haziran 2023 ve 28 Haziran 2023'de düzenlenecek.

SINAV TARİHLERİ AÇIKLANDI

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, “2023 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin ‘ÖSYM 2023 Yılı Sınav Takvimi’ne 24 Kasım 2022 günü saat 15.30’dan itibaren ÖSYM’nin internet adresinden erişilebilecektir.” denilmişti. Sınav takvimi açıklandı.

SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ



KPSS TEMMUZ AYINDA DÜZENLENECEK

Başvuruları 16 Mayıs ve 29 Mayıs tarihleri aralığında alınacak olan KPSS lisansın ilk oturumu olan Genel Yetenek Genel Kültür Testi 23 Temmuz'da düzenlenecek. Adaylar aynı gün içerisinde Eğitim Bilimleri Testine de girecekler.

YKS HAZİRAN AYINDA!

YKS başvuruları 2023 yılında şubat ayında alınacak. Başvurular 9 Şubat'ta başlayacak ve 6 Mart'ta sona erecek. Sınav oturumları 17 Haziran ve 18 Haziran'da yapılacak.

DGS BAŞVURULARI MAYIS AYINDA BAŞLIYOR

DGS başvuruları 26 Mayıs ve 5 Haziran'da alınacak. Sınava başvuran adaylar 16 Temmuz'da sınav yerlerinde hazır bulunacaklar.

ALES NİSAN AYINDA DÜZENLENECEK

ALES/1 başvuruları 22 Şubat ve 1 Mart tarihleri aralığında gerçekleştirilecek. Sınav ise 16 Nisan'da yapılacak.



