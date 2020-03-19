ÖSYM sınav takvimi güncellendi: YKS ve LGS ertelendi mi?

ÖSYM’den gelen son dakika açıklaması ile 2020 ÖSYM sınav takvimi güncellendi. Koronavirüğs salgını nedeniyle sınav takvimiyle ilgili en çok merak edilen konu YKS’nin iptal edilip edilmeyeceğiydi. Peki ÖSYM yeni sınav takviminde YKS’yi erteledi mi? Hangi sınavlar ertelendi?

YKS ERTELENDİ Mİ? SINAV TAKVİMİNDE HANGİ SINAVLAR ERTELENDİ?

ÖSYM’nin güncellendiği yeni sınav takvimine göre MSÜ, YDS, ALES, E-YDS, İSG sınavları ileri tarihlere alındı. İşte ÖSYM’nin yayımladığı sınav takvimi değişikliği: