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ÖSYM sınav takvimi güncellendi: YKS ve LGS ertelendi mi?

EĞİTİM HABERLERİ  | 19.03.2020 10:22 | Son Güncelleme

Koronavirüs önlemleri kapsamında ÖSYM, 2020 sınav takviminde güncellemeye gitti ve takvime göre en yakın sınavlar ileri tarihlere ertelendi. Yapılan açıklamaya göre MSÜ, YDS, ALES, E-YDS, İSG ertelendi! ÖSYM ve MEB’den YKS ile LGS içinse bir erteleme duyurusu yapılmadı. İşte yeni ÖSYM sınav takvimi...

ÖSYM sınav takvimi güncellendi: YKS ve LGS ertelendi mi?

ÖSYM’den gelen son dakika açıklaması ile 2020 ÖSYM sınav takvimi güncellendi. Koronavirüğs salgını nedeniyle sınav takvimiyle ilgili en çok merak edilen konu YKS’nin iptal edilip edilmeyeceğiydi. Peki ÖSYM yeni sınav takviminde YKS’yi erteledi mi? Hangi sınavlar ertelendi?

YKS ERTELENDİ Mİ? SINAV TAKVİMİNDE HANGİ SINAVLAR ERTELENDİ?

ÖSYM’nin güncellendiği yeni sınav takvimine göre MSÜ, YDS, ALES, E-YDS, İSG sınavları ileri tarihlere alındı. İşte ÖSYM’nin yayımladığı sınav takvimi değişikliği:

  • 29 Mart 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının (2020-MSÜ) 3 Mayıs 2020 tarihinde,

  • 4 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavının (2020-DİB-MBSTS) 3 Ekim 2020 tarihinde,

  • 12 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının (2020-YDS/1) 17 Mayıs 2020 tarihinde,

  • 18 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Elektronik Yabancı Dil Sınavının (2020 e-YDS/4 Farsça) 2 Mayıs 2020 tarihinde,

  • 19 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Elektronik Yabancı Dil Sınavının (2020 e-YDS/5 İspanyolca/İtalyanca) 16 Mayıs 2020 tarihinde,

  • 26 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavının (2020-EKPSS) 20 Eylül 2020 tarihinde,

  • 3 Mayıs 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2020-ALES/1) 10 Mayıs 2020 tarihinde,

  • 16 Mayıs 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavının (2020-İSG/1) 29 Ağustos 2020 tarihinde,

  • 20 Eylül 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2020-ALES/2) 16 Ağustos 2020 tarihine ertelendi.
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