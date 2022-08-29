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ÖSYM Sözleşmeli Bilişim Personeli giriş sınavı ne zaman, başvuru şartları nelerdir? ÖSYM Sözleşmeli Bilişim Personeli giriş sınavı başvuru formu!

29.08.2022 08:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÖSYM Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı yapılan son dakika açıklamasının ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Konuya ilişkin detaylara Türkiye Cumhuriyeti Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer verildi. Peki ÖSYM Sözleşmeli Bilişim Personeli giriş sınavı ne zaman, başvuru şartları nelerdir? İşte ÖSYM Sözleşmeli Bilişim Personeli giriş sınavı başvuru formu...

ÖSYM Sözleşmeli Bilişim Personeli giriş sınavı ne zaman, başvuru şartları nelerdir? ÖSYM Sözleşmeli Bilişim Personeli giriş sınavı başvuru formu!

ÖSYM Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı 29 Ağustos 2022 Pazartesi günü yapılan son dakika açıklamasının ardından vatandaşlar tarafından merak edildi. Birçok kişi arama motorlarında "ÖSYM Sözleşmeli Bilişim Personeli giriş sınavı ne zaman?", "ÖSYM Sözleşmeli Bilişim Personeli giriş sınavı başvuru şartları nelerdir?" gibi soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

ÖSYM SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından 29 Ağustos 2022 Pazartesi günü yayımlanan "ÖSYM Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı Başvurularının Alınması" başlıklı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Başkanlığımız Bilgi Güvenliği ve Yönetimi Daire Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik"in sekizinci maddesi uyarınca, 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun on (10) katı aday arasından, Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 4 (dört) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

Başvurular, 29 Ağustos 2022 tarihinde başlayacak olup 12 Eylül 2022 tarihinde mesai bitiminde sona erecektir. Adayların sınava katılabilmesi için Sınav Başvuru Formunu bilgisayar ortamında eksiksiz olarak doldurup fotoğraf yapıştırdıktan sonra, formun çıktısını imzalamak suretiyle Ek’te belirtilen belgelerle birlikte, Başkanlığımızın Üniversiteler Mahallesi, İhsan Doğramacı Bulvarı No:1 Bilkent/ANKARA adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Başkanlığımıza ulaşacak şekilde posta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylara sınavın yapılacağı tarih ve saat, ÖSYM Sonuç Sistemi üzerinden https://sonuc.osym.gov.tr adresinden ilan edilecektir. Giriş sınavı sözlü usulü ile 04 Ekim 2022 tarihinde ÖSYM Üniversiteler Mahallesi, İhsan Doğramacı Bulvarı No:1 Bilkent/ANKARA adresinde yapılacaktır. Aynı gün bitmemesi halinde takip eden günlerde sözlü sınava devam edilecektir.

Sınava Başvuru Şartları ve Genel Bilgiler aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur."

ÖSYM SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ SINAV BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Genel başvuru şartları:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde yazılı genel koşulları taşımak,
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği,
elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından
mezun olmak,
c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik
bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji
üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından
mezun olmak, (Bu maddede belirtilen yükseköğretim mezunları aylık brüt sözleşme ücret
tavanının 2 katı ödenecek pozisyonlar için başvuru yapabilirler.)
d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük
ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler
için en az 3, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin
bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Sürelerin hesabında lisans
mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır), (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde;
bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4'üncü maddesinin
(B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler
ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim
personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)
e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi
olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,
f) Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü
transkript belgesi veya mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama
dillerini belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini
gösteren onaylı yazı veya eğitim kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi
belgeler kabul edilir,
g) İyi derecede yazılı / sözlü İngilizce bilmek,
h) "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim
Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" te belirtilen özlük hakları
ve diğer kuralları kabul etmek,
ı) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise
muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya muaf olmak,
j) Mevcut projelere/yazılımlara hızlı adapte olmak ve geliştirmek, güçlü iletişim ve problem
çözme yeteneklerine sahip olmak,
k) Yoğun iş ortamında, grup içinde çalışma ve paylaşım düşüncesini benimsemek,
l) Yaratıcı ve yenilikçi yaklaşımlara yönelebilmek ve öğrenmeye açık olmak,
m) Analitik düşünme yeteneğine sahip olmak.

Özel şartlar için aşağıdaki linkten detayları inceleyebilirsiniz:

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2022/GENEL/basvurusartlari29082022.pdf

ÖSYM SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ SINAV BAŞVURU FORMU

ÖSYM Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı başvuru formu için tıklayınız:

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2022/GENEL/basvuruformu29082022.xls

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