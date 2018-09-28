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ÖSYM'den ALES adaylarına "saat" uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2018 10:05 | Son Güncelleme

ÖSYM'den ALES adaylarına "saat" uyarısı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 30 Eylül Pazar günü yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) adaylarına, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına girişe izin verilmeyeceği uyarısında bulunuldu.

Twitter üzerinden yapılan duyuruda, 30 Eylül Pazar uygulanacak ALES'e girecek adaylara yönelik hatırlatma yapıldı.

Buna göre, adaylar, saat 10.00'dan sonra sınavın yapılacağı binalara alınmayacak. Adayların, sınav giriş ve geçerli kimlik belgelerini sınava gelirken yanlarında bulundurmaları gerekecek.

Ayrıca adaylara, kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için sınav saatinden bir saat önce sınav binalarında hazır olmaları uyarısında bulunuldu.

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ALES hatırlatma ösym saat uyarısı

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