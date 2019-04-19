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ÖSYM'den MEB-EKYS için "saat" uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 09:33 | Son Güncelleme

21 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavına (2019-MEB-EKYS) girecek adaylara saat 10.00'dan sonra sınav binalarına girişe izin verilmeyeceği hatırlatıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 21 Nisan Pazar günü yapılacak Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı'na (2019-MEB-EKYS) girecek adaylara saat 10.00'dan sonra sınav binalarına girişe izin verilmeyeceği uyarısı yapıldı.

ÖSYM'nin Twitter hesabından yapılan duyuruda, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullara müdür ve müdür yardımcısı seçmek için 21 Nisan'da ilk kez düzenlenecek 2019-MEB-EKYS ile ilgili hatırlatmada bulunuldu.

Buna göre, adaylar saat 10.00'dan sonra sınavın yapılacağı binalara alınmayacak.

Adayların sınava giriş belgesi ile nüfus cüzdanı, T.C. kimlik belgesi veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportlarını yanlarında bulundurmaları gerekecek.

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