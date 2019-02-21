HABER

ÖSYM'den "nöbetçi nüfus müdürlüğü" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 10:55 | Son Güncelleme

ÖSYM: - "Sınavın yapılacağı sınav merkezlerine göre sınav günü açık olacak nüfus müdürlüklerinin adres bilgisi, sınavdan önce ÖSYM'nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna duyurulacaktır" - "Sınavın yapılacağı merkezlerde sınav günü açık tutulacak müdürlüklere başvuran adaylara, görevli personel tarafından, 'Geçici Kimlik Belgesi' düzenlenecektir" - ÖSYM'nin internet sitesinde 23 Şubat'taki 2019-Sayıştay Eleme Sınavı ile 24 Şubat'taki 2019-TUS 1. Dönem, 2019-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem sınavları için açık tutulacak il, ilçe nüfus müdürlüklerinin bilgileri paylaşıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) kimliğini kaybeden adayların mağduriyetini gidermek amacıyla sınav günü açık tutulacak nüfus müdürlüklerine başvuranlara görevli personel tarafından, "Geçici Kimlik Belgesi" düzenleneceği bildirildi.

ÖSYM tarafından sınav günü açık tutulacak nüfus müdürlüklerine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Başkanlık tarafından uygulanan sınavlarda sınava girişte geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilen nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartını sınav öncesi kaybeden adayların sınava girebilmelerini sağlamak amacıyla 2019 yılından itibaren Başkanlığımızca basılı ortamda uygulanan tüm sınavlarda İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde sınav yapılacak merkezlerdeki nüfus müdürlükleri sınav günü açık tutulacaktır." bilgisi paylaşıldı.

Önceki yıllarda sadece YKS ve KPSS'yi kapsayan uygulamanın adayların sınava girişte kimlik belgesi nedeniyle mağduriyet yaşamasını önlemek amacıyla genişletildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sınavın yapılacağı sınav merkezlerine göre sınav günü açık olacak nüfus müdürlüklerinin adres bilgisi, sınavdan önce ÖSYM'nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna duyurulacaktır. Sınavın yapılacağı merkezlerde sınav günü açık tutulacak müdürlüklere başvuran adaylara, görevli personel tarafından, 'Geçici Kimlik Belgesi' düzenlenecektir.

Bu doğrultuda, Başkanlığımızca uygulanacak sınavlara katılacak adaylardan T.C. Kimlik Kartı veya nüfus cüzdanını kaybedenler ile nüfus cüzdanında fotoğraf, T.C. Kimlik Numarası, soğuk damga veya güncel fotoğraf bulunmadığı için sınava kabul edilemeyecek durumda olanlar, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu-karedkodlu 'Geçici Kimlik Belgesi' ile sınavlara girebileceklerdir."

ÖSYM'nin açıklamasında ayrıca 23 Şubat'ta uygulanacak 2019-Sayıştay Eleme Sınavı ile 24 Şubat'ta uygulanacak Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-TUS 1. Dönem) veya Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2019-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) için açık tutulacak il, ilçe nüfus müdürlüklerinin adresi ve açık olduğu saatler de paylaşıldı.

Buna göre, Ankara'nın Çankaya, Yenimahalle, İzmir'in Bornova, İstanbul'un Maltepe, Üsküdar, Ataşehir ve Kadıköy ilçelerinde 07.00-10.00 saatleri arasında nüfus müdürlükleri açık tutulacak.

Adayların yanlarında ilgili sınav için düzenlenen Sınava Giriş Belgesi ve en az bir fotoğraf bulundurması gerekiyor.

Tüm yolcular şoke oldu! Bir anda ayağa kalkıp...Tüm yolcular şoke oldu! Bir anda ayağa kalkıp...
'Daisy' suni tohumlamayla 4 yavru doğuracak'Daisy' suni tohumlamayla 4 yavru doğuracak
Ballıca Mağarası, UNESCO yolundaBallıca Mağarası, UNESCO yolunda
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Nöbetçi nüfus müdürlüğü ösym sınav

En Çok Okunan Haberler

Bakan Albayrak'tan flaş dolar açıklaması

Bakan Albayrak'tan flaş dolar açıklaması

Ayvacık'taki deprem anının en net görüntüsü! Büyük panik

Ayvacık'taki deprem anının en net görüntüsü! Büyük panik

Olay! Hacklendi; ünlü futbolcunun mesajları ifşa oldu

Olay! Hacklendi; ünlü futbolcunun mesajları ifşa oldu

Türkiye'den çok sert tepki: Kabul edilemez

Türkiye'den çok sert tepki: Kabul edilemez

Ayvacık'ta okullar tatil edildi!

Ayvacık'ta okullar tatil edildi!

Ünlü tarihçi hayatını kaybetti

Ünlü tarihçi hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Çanakkale'de 5.5 büyüklüğünde deprem! İstanbul'dan ve çevre illerden de hissedildi

Çanakkale'de 5.5 büyüklüğünde deprem! İstanbul'dan ve çevre illerden de hissedildi

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Ankara'da kışlada patlama! Yaralılar var

Ankara'da kışlada patlama! Yaralılar var

Ölü bulunan evsiz adamın cebinden çıkan para kahretti!

Ölü bulunan evsiz adamın cebinden çıkan para kahretti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul sise teslim! Yüzlerce gemi Boğaz'ı geçmek için bekliyor

İstanbul sise teslim! Yüzlercesi Boğaz'ı geçmek için bekliyor

Demokrat Parti'den açıklama geldi: Adayımız Burhanettin Kocamaz

Demokrat Parti'den açıklama geldi: Adayımız Burhanettin Kocamaz

Rizeli yine imkansızı başardı! İnşaat demirinden ATV yaptı

Rizeli yine imkansızı başardı! İnşaat demirinden ATV yaptı

'Arap Emrah' İstanbul'da yakalandı!

'Arap Emrah' İstanbul'da yakalandı!

Leyla Sönmez neden öldü? Çarpıcı 'diş teli' iddiası

Leyla Sönmez neden öldü? Çarpıcı 'diş teli' iddiası

Mersin'de 5 katlı bina çöktü!

Mersin'de 5 katlı bina çöktü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.