HABER

ÖSYM'den YDS adaylarına "saat" uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 11:09 | Son Güncelleme

2018 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na girecek adaylar, saat 10.00'dan sonra sınavın yapılacağı binalara alınmayacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 9 Eylül Pazar yapılacak 2018 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2018-YDS) sonbahar dönemi adaylarına, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına girişe izin verilmeyeceği uyarısı yapıldı.

Twitter üzerinden yapılan duyuruyla, 9 Eylül Pazar günü uygulanacak 2018-YDS sonbahar dönemi adaylarına yönelik hatırlatmada bulunuldu.

Buna göre adaylar, saat 10.00'dan sonra sınavın yapılacağı binalara alınmayacak.

Adayların sınava gelirken yanlarında sınava giriş ve geçerli kimlik belgelerini bulundurmaları gerekiyor.

PARTNERVücudunu gören inanamıyor! Yaşına inanamayacaksınızVücudunu gören inanamıyor! Yaşına inanamayacaksınız
Depremden kurtuldu, başardıklarını kitaplaştıracakDepremden kurtuldu, başardıklarını kitaplaştıracak
Yargıtay Başkanı Cirit’in başvurusuna İzmir’den destekYargıtay Başkanı Cirit’in başvurusuna İzmir’den destek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ösym YDS

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Hakan'dan sert sözler: Zıkkımın kökünü mü yiyeceğiz?

Ahmet Hakan'dan sert sözler: Zıkkımın kökünü mü yiyeceğiz?

Erdoğan açıkladı! İşte ABD'nin FETÖ'ye ödediği para

Erdoğan açıkladı! İşte ABD'nin FETÖ'ye ödediği para

ABD'de yerel gazetede FETÖ makalesi! 'Kamptan gelen sesler endişe uyandırıyor'

ABD'de yerel gazetede FETÖ makalesi! 'Kamptan gelen sesler endişe uyandırıyor'

İstanbul adaylığı için çarpıcı sözler! "Herkesin aşina olduğu bir iş kadını..."

İstanbul adaylığı için çarpıcı sözler! "Herkesin aşina olduğu bir iş kadını..."

Cem Öget ve Ferhan Şensoy evlendi

Cem Öget ve Ferhan Şensoy evlendi

Hatice canlı yayında frikik verince stüdyoyu terk etti

Hatice canlı yayında frikik verince stüdyoyu terk etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mezar taşını 2013'te yaptırdı, 2016 yazdırdı, 2018'de öldü!

Mezar taşını 2013'te yaptırdı, 2016 yazdırdı, 2018'de öldü!

Uyanış filminin yönetmeni 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

Uyanış filminin yönetmeni 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

Trafikte tartıştığı kişiyi evine kadar takip edip öldürmüştü! Savunması şoke etti

Trafikte tartıştığı kişiyi evine kadar takip edip öldürmüştü! Savunması şoke etti

ABD büyükelçiliğine saldırı anı ortaya çıktı

ABD büyükelçiliğine saldırı anı ortaya çıktı

Evli kadını dağa götürüp kabusu yaşatmıştı! 'O benimle ilişkiye girmek istedi'

Evli kadını dağa götürüp kabusu yaşatmıştı! 'O benimle ilişkiye girmek istedi'

İzmir'de inanılmaz görüntüler! Otomobil restorana daldı

İzmir'de inanılmaz görüntüler! Otomobil restorana daldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.