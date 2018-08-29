ÖSYM'nin 2018 sınavlarında iptal soru yok

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), yılın 8 aylık döneminde yapılan 32 sınavda kullanılan 6 bin 496 sorudan hiçbirisi iptal edilmedi.
AA muhabirinin ÖSYM Başkanlığından aldığı bilgiye göre, 8 milyondan fazla adayın başvurduğu sınavlarda 6 bin 496 soru kullanıldı.
Bu sınavlarda şu ana kadar soruların hiçbiri iptal edilmedi.
Özellikle Tıpta Uzmanlık Sınavlarında (TUS) geçen dönemlerde her yıl birkaç soru, iptal için mahkemeye giderken 2018 TUS ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde gerçekleştirilen bu iki sınav için uzun zamandan beri ilk kez hiçbir soru iptal edilmedi. Diğer sınavların tamamı da zamanında açıklandı.
Ayrıca KPSS ile farklı kurumlara yapılan yerleştirmeler en kısa sürede gerçekleştirildi. Soru iptalleri nedeniyle bekleyen veya gecikmiş olan bir sonuç açıklama veya yerleştirme söz konusu olmadı.
Bu yıl yapılan sınavlara ilişkin sınav sonuçları ve yerleştirme sonuçlarının açıklanması olağan süresi içinde gerekli kontrollerin tamamlanmasının ardından sınav takvimlerine uygun olacak şekilde gerçekleştiriliyor.
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