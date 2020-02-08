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ÖSYM'nin aday işlemleri için mobil uygulaması erişime açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2020 11:14 | Son Güncelleme

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, akıllı mobil cihazlar için geliştirilen "Mobil Aday İşlemleri" uygulamasıyla adayların tüm sınav işlemlerine ve sınav sonuçlarına anında ulaşabileceğini bildirdi.

ÖSYM'nin aday işlemleri için mobil uygulaması erişime açıldı

Aygün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ÖSYM'nin çağın gereksinimleri ve teknolojik yenilikleri takip ederek dijital dönüşüm için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Adayların taleplerini dikkatle takip ettiklerini, bunlara kayıtsız kalmadıklarını anlatan Aygün, bu kapsamda, adaylar ve sınav görevlilerine kolaylıklar sağlayacak dijital yenilikler için yeni bir uygulamayı hayata geçirdiklerini söyledi.

Akıllı cihazlar üzerinden ulaşılan mobil uygulamaların giderek arttığına dikkati çeken Aygün, şunları kaydetti:

"Teknolojik gelişmeler dijital dönüşümü artık çağın gereği haline getirdi. Biz de kurum olarak bu gelişmelere uyum sağlamak ve çağın gereklerini yerine getirmek için iki uygulama sunuyoruz. Bu kapsamda, Mobil Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ve ÖSYM Mobil Görevli İşlemleri Sistemi'ni (GİS) hayata geçirdik. Adaylarımız artık akıllı cep telefonlarından, yükleyecekleri mobil uygulama ile 'ais.osym.gov.tr' web adresinden yapabildikleri tüm işlemleri uygulama üzerinden yapabilecek. AİS mobil uygulamasıyla adaylar, takip ettikleri sınavlara ilişkin bilgilere daha kolay ulaşabilecek. ÖSYM Mobil uygulamasının adaylara sunduğu yeniliklerden biri de bildirim gönderme özelliği. Bu özellik sayesinde adaylar telefonlarına gelecek bildirimle açıklanan sınav sonuçlarından anında haberdar olacak ve başvuru tarihlerini kaçırmadan işlem yapabilecek. Başvuru süreci devam eden 2020 YKS adaylarımız, başvurularını mobil uygulamamızı kullanarak da yapabilirler."

Uygulamaların kullanıcı dostu tasarımıyla kolayca kullanılabilir olduğuna işaret eden Aygün, ÖSYM AİS mobil uygulamasının Google Play Store ve Apple App Store'da erişime açıldığını bildirdi.

ÖSYM AİS mobil uygulaması üzerinden adayların başvuru ve tercihlerini yapabileceğini, bunlara ilişkin güncelleme ve görüntüleme işlemlerini kolayca gerçekleştirebileceğini söyleyen Aygün, "Adaylar sınav sonuçlarını ve tercih sonuçlarını da uygulamadan görüntüleyebilecek. Ayrıca adaylar ÖSYM'ye gönderecekleri dilekçelerde kullanılan evrak referans numarasını da mobil uygulama üzerinden alabilecek. Şehit veya gazi yakınlık bilgileri SGK üzerinden sorgulanabilecek ve muafiyet hakları olan adaylar ÖSYM'nin belirlediği sınavlara ücret ödemeden başvuru yapabilecek." diye konuştu.

Uygulama aracılığıyla adayların şifre değişikliği, adres ve iletişim, eğitim ve sağlık bilgilerini güncelleme işlemlerini de yapabileceğini ifade eden Aygün, ÖSYM sınav ve yerleştirme takvimi ile işlem takvimi sayesinde adayların, takip ettikleri sınavlara ilişkin bilgilere daha kolay ulaşabileceğini kaydetti.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün, "Daha önce adayların sınav sonuçlarını ve sınav yerleri görebilmeleri için bir mobil uygulama geliştirilmişti. Yeni uygulamalarımız sınav başvurusu başta olmak üzere AİS ve GİS'in web ortamında yaptığı tüm işlemleri mobil ortamda gerçekleştirebilmektedir." dedi.

(AA)

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