HABER

Ot biçme makinesine vücudunu kaptıran kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 13:46 | Son Güncelleme

Ot biçme makinesine vücudunu kaptıran kişi öldü

SİNOP (AA) - Sinop'un Erfelek ilçesinde, traktöre bağlı ot biçme makinesine vücudunu kaptıran kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Balıfakı köyünde çiftçilik yapan Yaşar Karahan (54), kendisine ait bahçede ot biçtiği sırada traktörün arkasına bağladığı makineye vücudunu kaptırdı.

Çevrede bulunan vatandaşların haber vermesi üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Karahan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Karahan'ın cenazesi, incelemenin ardından Erfelek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İşte laptop kullanıcılarının can simidi! Hem hafif, hem de...İşte laptop kullanıcılarının can simidi! Hem hafif, hem de...
O teröristin kimliği ortaya çıktı!O teröristin kimliği ortaya çıktı!
DÜ öğrencileri atıklarla sanat yaptıDÜ öğrencileri atıklarla sanat yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Erfelek ilçesi iş kazası ot biçme makinesi sinop

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'den ABD'nin kararına tepki: Kabul edilemez

Türkiye'den ABD'nin kararına tepki: Kabul edilemez

İmamoğlu-Yıldırım yayını için iki şart!

İmamoğlu-Yıldırım yayını için iki şart!

Beşiktaş transferde bombası patlattı

Beşiktaş transferde bombası patlattı

Askere gitti! Son haliyle şaşırttı

Askere gitti! Son haliyle şaşırttı

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Kendini asarak intihar etti, bıraktığı not içleri acıttı!

Kendini asarak intihar etti, bıraktığı not içleri acıttı!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Yüz binlerce gencin gözü bu kanun teklifinde! Salı başlıyor

Yüz binlerce gencin gözü bu kanun teklifinde! Salı başlıyor

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mal varlığını temizlikçiye bırakan babaya dava!

Mal varlığını temizlikçiye bıraktı! Her şey 5 yıl önce başlamış

Bilecik'te Şeyh Edebali Türbesi'nin gösteren tabela olay oldu

Bilecik'te şaşırtan tabela... Görenler fotoğrafını çekti

Diyarbakır'da etkisiz hale getirilen teröristlerden biri 'gri liste'den çıktı

O teröristin kimliği ortaya çıktı!

Iğdır'da, teröristlerden hudut karakoluna taciz ateşi

Hain saldırı! Çatışma çıktı

Afrin'de saldırı düzenleyen teröristler etkisiz hale getirildi

Afrin'de saldırı düzenleyen teröristler etkisiz hale getirildi

AFAD duyurdu: Akdeniz'de 3,2 büyüklüğünde deprem

AFAD duyurdu: Akdeniz'de 3,2 büyüklüğünde deprem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.