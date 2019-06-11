Ot biçme makinesine vücudunu kaptıran kişi öldü

SİNOP (AA) - Sinop'un Erfelek ilçesinde, traktöre bağlı ot biçme makinesine vücudunu kaptıran kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Balıfakı köyünde çiftçilik yapan Yaşar Karahan (54), kendisine ait bahçede ot biçtiği sırada traktörün arkasına bağladığı makineye vücudunu kaptırdı.
Çevrede bulunan vatandaşların haber vermesi üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Karahan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Karahan'ın cenazesi, incelemenin ardından Erfelek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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