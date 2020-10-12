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Ot biçme makinesinin motoruyla yaptı! Ceza almaktan bunalınca...

YAŞAM HABERLERİ  | 12.10.2020 10:47 | Son Güncelleme

Aydın'da ot biçme makinesinin motoruyla bisikletini motosiklete dönüştüren vatandaş, 'motobisiklet' ismini verdiği aracıyla ulaşım ihtiyacını karşılıyor. İlhan Uçar, bu sistem sayesinde trafik cezalarından kurtulmayı başardığını söyledi.

Motosiklet binmeyi çok sevdiğini ancak, trafik denetimlerinde hep ceza yediğini belirten İlhan Uçar, cezalardan bıkınca kendi yöntemi ile trafik polislerinin gözünde bisiklet, kendisi için motosiklet vazifesi yapacak bir ulaşım aracı ürettiğini söyledi. Bunun için tarlalarda kullanılan ot biçme makinesinin motorunu kullanan İlhan Uçar, motordan aldığı gücü bisikletin tekerine aktardı. Kurduğu ilginç düzenekle yokuşlarda motorun gücünden faydalanarak ilerleyen İlhan Uçar, kendi üretimleri olan yeni ulaşım aracıyla trafik denetimine takılmadan gezip dolaşmanın keyfini yaşadığını söyledi.

Kurduğu sistem ile yaklaşık 50 kilometrelik yolu bir litre yağlı benzin ile gidip gelebildiğini belirten İlhan Uçar'ın kendi tasarladığı motobisiklet ilgi odağı oldu. Özel bir firmaya ait fabrikada çalıştığını ve işe motobisikelti ile gidip geldiğini belirten İlhan Uçar, “Bisiklete binsem bedenimi çok yoruyor uzun yolculuklar yapamıyorum. Motosiklet binsem sürekli trafik cezası yiyorum ve motosikletin mali yükümlülüğü de çok fazla. Şimdiye kadar birçok ceza yedim. Ne yapacağımı şaşırmıştım. Sonra birden aklıma bu iş geldi. Bahçelerdeki otları biçmek için kullandığımız makinenin motorunu bisiklete taktım. Bu motordan aldığım gücü bisikletin arka tekerine monte ettiğim kasnağa verdim. Artık ulaşımımı gayet sağlıklı ve ekonomik bir şekilde sürdürüyorum. Yola göre saatte 55-60 kilometre hıza kadar ulaşabiliyorum. Motobisiklet, 1 litre benzinle 50 kilometre yolu rahatça gidip geliyor. Trafik cezası sorunum da kalmadı" diye konuştu.

İHA

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