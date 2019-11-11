Ot bitmeyen yeri taşıma toprakla ormana dönüştürdü

Sivas’ın Çukurbelen köyünde, ot bitmeyen 2 dönüm alan, kamyonlarla taşınan bin 500 ton toprakla ormana dönüşüyor.

Sivas’a bağlı Çukurbelen köyü sakinlerinin ağaç sevgisi doğanın tüm engellerine rağmen ormana dönüşüyor. Köy sınırları içerisinde bulunan 2 dönümlük taşlık alana ağaç dikmek isteyen Talat Akgül, ot bitmeyen bu alana kamyonlarla yaklaşık bin 500 ton toprak taşıdı. Taşıdığı toprakları 2 dönümlük alana yayan Akgül, otomobil lastiklerini de kullanarak bu alana 200 fidan dikti. Fidan dikiminde otomobil lastiği kullanan Akgül’ün bu tekniği ise görenlerin dikkatini çekiyor. Akgül, fidan diktikleri alanda ot bile yetişmediğini ve bu alanın boş durmasının kendisine rahatsızlık vermesi üzerine çalışmalara başladığını söyledi.

“Burada büyüdüyse, memlekette her yerde olur”

Geçmişte köyde çeşitli alanlarda çok sayıda ağaç yetiştirdiğini belirten Akgül, “Daha öncesinde biz ağaçlar diktik. Ama onlar bizim için çok önemli değildi. Nihayet suyu vardı, toprağı vardı gerekli olan bir çok şey vardı. Şuan içinde bulunduğumuz yerde ot bile bitmiyordu. Gelip giderken hep beni rahatsız etti burası. Arazinin ortasında hiçbir işe yaramayan bir yer. Ne yapalım derken, köydeki drenaj kanalları temizleniyordu ve çıkan toprağı koyacak yer bulamadılar. Aklıma hemen burası geldi. O toprağı buraya taşıtıp, taşıtamayacağımızı düşündüm. Orman işletmenin müdürü ile görüştüm. Dediler ki 1 metreye yakın toprak olursa ağaç biter. Buraya 2 dönüm alana bin 500 ton toprak taşıdık. Toprakları taşırken DSİ’den yardım aldık. Orman Fidanlık Müdürlüğünden fidan aldık. Bütün köylü toplandık, buraya bu fidanları diktik. Burada başarılı olduysak memlekette yapılmayacak hiçbir şey yok" dedi.