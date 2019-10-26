Ot çaldıkları iddia edilen zanlılar yakalandı

Bayburt’ta bir çiftçinin otlarını kamyona yükleyerek çaldıkları tespit edilen 3 kişi otlarla birlikte yakalandı.

İddiaya göre, merkeze bağlı Akşar köyünde Hacı Köroğlu’na ait tarlada balya haline getirilen ve kuruması için bekletilen yaklaşık 8 bin lira değerindeki otlar, sabah saatlerinde M.D, Ş.S, ve H.S. isimli şahıslar tarafından kamyona yüklenerek Gümüşhane yönüne doğru götürülmeye çalışıldı.

Olayı fark eden köy sakinlerinin otların sahibine haber vermesi üzerine, Köroğlu ve beraberindekiler olayı jandarma ekiplerine de bildirerek kamyonu takibe aldı.

Gümüşhane Kale köyü yakınlarında jandarma tarafından durdurulan kamyondaki otların Köroğlu’na ait olduğunun tespit edilmesinin ardından otlar tekrar köye getirilerek jandarma nezaretinde kamyondan boşaltıldı.

3’üncü kez aynı olayı yaşadı

Otları çalınan Köroğlu olayı şöyle anlattı:

“Sabahleyin saat 07.30 sıralarında hayvanları araziye çıkarmıştık. Komşularımız otlarımızın bulunduğu yerden ot yüklü kamyonun uzaklaştığını görünce bize haber verdiler. Bizde otlarımızın alındığını tespit edince köyden uzaklaşmaya çalışan ot yüklü aracı takip etmeye başladık. Gümüşhane güzergahında takip ettiğimiz aracın plakasını jandarmaya bildirdik. Jandarma ekipleri kamyonu kale köyü yakınlarında durdurdu. İşledikleri suçu önce inkar ettiler ama daha sonra kabul etmek mecburiyetinde kaldılar. Bu işi yapan M.D., Ş.S. ve H.S. isimli üç kişi jandarma gözetiminde otları tekrar Akşar’a getirdiler ve kendi elleriyle kamyondan boşalttılar. Önceden iki kez çalınan otlardan yaklaşık 15 bin lira kadar zararım oldu. Öyle tahmin ediyorum ki çaldıkları otları sahile götürüp satıyorlardı. İnşallah benim yaşadığım sorun başkalarının başına gelmez”

8 bin lira değerindeki otla birlikte yakalanan 3 zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.



