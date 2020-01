OT dergisi soygununda yeni gelişme

"KAĞIT KALEMLE ÇİZEREK DE OLSA YENİ SAYIMIZI ÇIKARACAĞIZ"



Kağıt kalemle çizerek de olsa dergiyi çıkarmaya devam edeceklerini belirten OT Dergisi Editörü Faruk Kaya, " Hırsızlar hard disklerimizi toplayıp gitmişler. Arşivimiz bizim için değerli. Çalanlar için bir şey ifade etmeyebilir ama bizim için çok değerli. Dergi çıkarmayı düşünmüyorlar. Aletlerden çok içindeki bilgilerimiz önemli. Yeni sayımızı elle de olsa çıkaracağız. Kâğıt kalemle çizerek bile olsa yeni sayımızı çıkaracağız’’ diye konuştu.

"BUGÜNE KADAR YAPTIĞIMIZ HER ŞEY GİTTİ"



Bir an önce şüphelilerin yakalanmasını istediklerini belirten Halkla İlişkiler Direktörü Melissa Gençay,’’ Gece saatlerinde iki kişi direk ofisimize geliyorlar. Birinci katı es geçerek bizim kata çıkıyorlar. Kamera görüntülerinde de var. Polise de başvurduk. Araştırıyorlar. Umarım en kısa zamanda bulunurlar. Bugüne kadar yaptığımız her şey gitti. Bir an önce şüphelilerin yakalanmasını umuyoruz’’ ifadelerini kullandı.

Derginin yeni sayısına ait çizimlerin bulunduğu hard disklerin çalınmasıyla dergi çalışanları yeni çizimler üzerinde çalışmaya başladı. Çalışanların yeni çizimleri kalem ve kâğıtla yaptıkları görüldü.

