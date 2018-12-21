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Ot süpürge, tarih oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2018 10:21 | Son Güncelleme

BİR zamanlar evlerin olmazsa olmazları arasında yer alan ot süpürge, elektrikli süpürgelerin yaygınlaşması üzerine tarihe karıştı.

Ot süpürge, tarih oldu

Muammer İRTEM/BURSA, (DHA) - BİR zamanlar evlerin olmazsa olmazları arasında yer alan ot süpürge, elektrikli süpürgelerin yaygınlaşması üzerine tarihe karıştı. Özellikle Anadolu kültüründe her evin kapı arkasında en az bir tane bulunan ot süpürge, teknolojinin gelişmesi ve yaşam standartlarının yükselmesiyle birlikte yerini elektrikli süpürgelere bıraktı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde süpürge imalatı yapan Yüksel Başak, "Ot süpürgeyi yeni nesil hiç kullanmıyor. Teknoloji galip geldi" dedi. Cumhuriyet Caddesi üzerinde esnaflık yapan Yüksel Başak, uzun zamandır ot süpürge yapıp sattığını belirtti. Eskiden daha fazla üretim yaptığını belirten Başak, taleplerin düşmesi üzerine üretimi düşürdüklerini kaydetti. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte ot süpürgenin önemini kaybettiğini belirten Başak, "Talep az olunca üretim de az oluyor. Bursa'da şu an süpürge üretimi yapan ben ve amcam varız. Bursa merkezde başka kimse kalmadı. Eskiden evler bahçeliydi. Her eve en az iki süpürge gerekliydi. Biri bahçeye, diğeri evin içine. Şimdi binalar değişti. Dairelerin içerisinde bu tip süpürgelere gerek kalmadı. İnsanlar genelde elektrikli süpürge kullanıyor. Yeni neslin hiç biri kullanmıyor. Eski nesilde bu olay daha farklıydı. İster istemez kullanılıyordu. Kapı önleri süpürülürken, halılar süpürülürken kullanılırdı, fakat şimdi öyle bir ortam kalmadı. Teknoloji galip geldi" dedi.

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Ot süpürge, tarih olduOt süpürge, tarih olduOt süpürge, tarih olduOt süpürge, tarih oldu

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