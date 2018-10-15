Ot yangını ihbarına giden itfaiye ekibi, yanmış cesetle karşılaştı

Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU (Karabük), (DHA)- KARABÜK’ün Safranbolu İlçesi’nde ot yangını ihbarına giden itfaiye ekipleri, vücudunun bir bölümü yanmış erkek cesedi ile karşılaştı.
Olay, akşam saatlerinde Barış Mahallesi Cambaz yokuşu mevkiinde meydana geldi. İtfaiye ekipleri, gelen ot yangını ihbarı üzerine bölgeye gitti. Gelen ekipler yüzüstü yatar vaziyette vücudunun bir bölümü yanmış olan cesetle karşılaştı. Yapılan ilk incelemelerde cesedin Ahmet Aygün (45)’e ait olduğu belirlendi. Polis, şizofreni hastası olduğu öğrenilen Ahmet Aygün’ün benzin ile kendisini ateşe vererek intihar ettiği üzerinde duruyor. Ahmet Aygün’ün cesedi Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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