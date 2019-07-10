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Ot yangını palet fabrikasına sıçradı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.07.2019 16:23 | Son Güncelleme

Manisa’nın Yunusemre ilçesindeki Muradiye Orta Ölçekli Sanayi Sitesinde bir palet fabrikasının dışında başlayan ot yangını rüzgarın da etkisiyle fabrika bahçesindeki paletlere sıçradı.

Ot yangını palet fabrikasına sıçradı

Manisa’nın Yunusemre ilçesindeki Muradiye Orta Ölçekli Sanayi Sitesinde bir palet fabrikasının dışında başlayan ot yangını rüzgarın da etkisiyle fabrika bahçesindeki paletlere sıçradı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale etmeye çalıştığı yangın kontrol altına alınmaya çalışıyor.
Manisa’nın Yunusemre ilçesi Muradiye Mahallesi’ndeki Orta Ölçekli Sanayi Sitesinde faaliyet gösteren bir palet fabrikasının dışında başlayan ot yangını fabrikanın bahçesindeki paletlere sıçradı. Yaklaşık 20 dönümlük bir alanda bulunan paletlere sıçrayan yangın bir anda rüzgarın da etkisiyle büyüdü. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Ot yangını palet fabrikasına sıçradı

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