Otel bahçesinde süs eşyası olarak kullanılıyordu! Herkesi şaşırtan olay

Bir ihbarı değerlendiren Bodrum Sualtı Müze Müdürlüğü ekipleri, Göltürkbükü Mahallesindeki bir lüks otelde (Antik Otel) tarihi eserlerin dekor amaçlı kullanıldığını belirledi. Muğla Kültür ve Turizm İl Müdürü Zekeriya Bingöl'ün talimatıyla Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü yetkilileri harekete geçip, otelde 25 Ağustos'ta denetim yaptı. Otelde yapılan denetimde, bahçede tarihi eser olduğu tespit edildi. Kimisi otel bahçesinde dekor amaçlı sehpa olarak kullanıldığı anlaşılan tamamı orijinal mermer tarihi eserler tek tek tespit edilip, tutanak tutuldu. Söz konusu 5 parça eserlerin 1986 yılında yaşamını yitiren otelin antikacı ortağı tarafından getirildiği ileri sürüldü. Eserler, Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yardımıyla bulundukları yerden alınıp, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'ne götürüldü.

'KÜLTÜR TURİZMİNE KAZANDIRILACAK OLMASI NEDENİYLE MUTLUYUZ'

Otelin 22 yıldır işletmeciliğin yapan Emine Kaynar (52) her sabah olduğu gibi rutin olarak hazırlıklarını yaptıkları sırada gelen Müze Müdürlüğü yetkililerinden uzun yıllardır tesisin bahçesinde süs amaçlı kullandıkları sütün başlarının tarihi değeri olduğunu öğrendiklerini belirtip, "Şikayet üzerine buraya geldiklerini söylediler. Eserleri götüreceklerini söylediler. Bu eserler yaz, kış otelimizde uzun yıllardır açıkta duruyor. Kaldırmayı hiç düşünmedik. Eğer niyetimiz kötü amaçlı olsaydı, açıkta, herkesin gezdiği bölgede olmazlardı. Nostaljik olduğu için kullandığımız taşlardı. Bunların bizden alınıp, herkesin görebileceği kültür turizmine kazandırılacak olması nedeniyle mutluyuz" dedi.