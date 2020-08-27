HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Otel bahçesinde süs eşyası olarak kullanılıyordu! Herkesi şaşırtan olay

Otel bahçesinde süs eşyası olarak kullanılıyordu! Herkesi şaşırtan olay

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2020 18:06 | Son Güncelleme

Bodrum'daki lüks otelin bahçe düzenlemesinde dekor olarak kullanılan sütun başlarının Antik döneme ait orijinal tarihi eserler olduğu belirlendi. Otel yetkililerinin tarihi değeri olduğu bilmediklerini belirtikleri toplam 5 parça sütün başı Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'ne götürüldü.

Otel bahçesinde süs eşyası olarak kullanılıyordu! Herkesi şaşırtan olay

Bir ihbarı değerlendiren Bodrum Sualtı Müze Müdürlüğü ekipleri, Göltürkbükü Mahallesindeki bir lüks otelde (Antik Otel) tarihi eserlerin dekor amaçlı kullanıldığını belirledi. Muğla Kültür ve Turizm İl Müdürü Zekeriya Bingöl'ün talimatıyla Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü yetkilileri harekete geçip, otelde 25 Ağustos'ta denetim yaptı. Otelde yapılan denetimde, bahçede tarihi eser olduğu tespit edildi. Kimisi otel bahçesinde dekor amaçlı sehpa olarak kullanıldığı anlaşılan tamamı orijinal mermer tarihi eserler tek tek tespit edilip, tutanak tutuldu. Söz konusu 5 parça eserlerin 1986 yılında yaşamını yitiren otelin antikacı ortağı tarafından getirildiği ileri sürüldü. Eserler, Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yardımıyla bulundukları yerden alınıp, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'ne götürüldü.

'KÜLTÜR TURİZMİNE KAZANDIRILACAK OLMASI NEDENİYLE MUTLUYUZ'

Otelin 22 yıldır işletmeciliğin yapan Emine Kaynar (52) her sabah olduğu gibi rutin olarak hazırlıklarını yaptıkları sırada gelen Müze Müdürlüğü yetkililerinden uzun yıllardır tesisin bahçesinde süs amaçlı kullandıkları sütün başlarının tarihi değeri olduğunu öğrendiklerini belirtip, "Şikayet üzerine buraya geldiklerini söylediler. Eserleri götüreceklerini söylediler. Bu eserler yaz, kış otelimizde uzun yıllardır açıkta duruyor. Kaldırmayı hiç düşünmedik. Eğer niyetimiz kötü amaçlı olsaydı, açıkta, herkesin gezdiği bölgede olmazlardı. Nostaljik olduğu için kullandığımız taşlardı. Bunların bizden alınıp, herkesin görebileceği kültür turizmine kazandırılacak olması nedeniyle mutluyuz" dedi.

'BİZ DE GİDİP GÖRMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ'

Müze Müdürlüğü yetkililerinin geldikleri ilk gün 2 parça eseri götürdüğünü belirten Kaynar, "Ertesi gün tekrar gelip, 'İhbar var 3 parça eser daha varmış' dediler. 'Benzer eser biz de yok ama isterseniz otelimizin bahçesini gezip bakabilirsiniz' dedik ve birlikte kontrol ettik. 3 eser daha çıktı. Birisi lavaboydu, içinde yıllardır çiçek ekiliydi. Eserlerin Osmanlı ve Roma dönemine ait olduğunu öğrendik, kalan 3 parçayı alıp gittiler. Eserler sergilenmeye hazırlandıktan sonra biz de gidip eserleri bir de orada ziyaret edip, görmeyi düşünüyoruz" dedi.

'ORTAĞIM GETİRDİĞİNDEN BERİ HİÇ YERLERİNDEN OYNATMADIK'

Otelin mülk sahibi 75 yaşındaki Alim Kaynar da otelini 1986 yılında hizmete açtığını belirtip, "23 kendim çalıştırdım. Sonra buraya bir arkadaşımı ortak aldım. Onunla da 11 sene ortak olarak bu işletmeyi çalıştırdık. Bu eserleri o zaman ortağım getirmişti. Biz, tabi o zaman nerden getirdiğini bilmiyoruz bu taşları. O zamandan beri de bu taşlar burada duruyor. Açıkçası bu taşın ne olduğunu bilmiyorduk. Hatta bir dönem arkadaşlar, 'Bu taşları boyayalım' dediler, karşı çıktım. 'Orijinal olarak dursun' diye boyatmadık. Taşları geldiğin günden itibaren hiç yerinden oynatmadık. Devamlı yaz, kış burada kaldı. Sonradan kim fotoğrafını çektiyse buraya geldiler, tarihi değeri olduğunu söyleyip götüreceklerini belirttiler. Biz de tabii ki götürebilirsiniz dedik" diye konuştu.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER YKS'ye girmişti! Ünlü isim Reynmen'den kötü haber YKS'ye girmişti! Ünlü isim Reynmen'den kötü haber
Bakan Koca'dan 'Virüsü yeneceğiz' paylaşımı!Bakan Koca'dan 'Virüsü yeneceğiz' paylaşımı!
Yakından TV izlemek gözleri bozuyor mu? Şaşırtan açıklamaYakından TV izlemek gözleri bozuyor mu? Şaşırtan açıklama
En Çok Okunan Haberler
Bomba iddia! Faturaları ödemekten bıkınca...
Bomba iddia! Faturaları ödemekten bıkınca...
Mikrofon açık kalınca Alman bakanın Türkiye sözleri ifşa oldu
Mikrofon açık kalınca Alman bakanın Türkiye sözleri ifşa oldu
Oruç Reis için yeni NAVTEX kararı
Oruç Reis için yeni NAVTEX kararı
Bikinili pozlarına Sercan'dan yorum
Bikinili pozlarına Sercan'dan yorum
81 ilde kurulmuştu... Göreve başladılar
81 ilde kurulmuştu... Göreve başladılar
Hasta bakıcıdan hemşireye cinsel taciz! Böyle yardım istedi
Hasta bakıcıdan hemşireye cinsel taciz! Böyle yardım istedi
İlginizi Çekebilir
İstanbul-Manchester uçağı Yunanistan'a acil iniş yaptı! Panik anları: Pilot kabinine gitti ve...
İstanbul-Manchester uçağı Yunanistan'a acil iniş yaptı! Panik anları: Pilot kabinine gitti ve...
Görüntüler tepki çekmişti! O salça firmasına baskın
Görüntüler tepki çekmişti! O salça firmasına baskın
Bir doktor daha koronadan hayatını kaybetti
Bir doktor daha koronadan hayatını kaybetti
Bakan Soylu hakkında küfür içerikli paylaşım! Gözaltına alındı
Bakan Soylu hakkında küfür içerikli paylaşım! Gözaltına alındı
Büyük tepki çekmişti! Skandal olayda yeni gelişme
Büyük tepki çekmişti! Skandal olayda yeni gelişme
Diğer Haberler
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'Virüsü yeneceğiz' paylaşımı!
Bakan Koca'dan 'Virüsü yeneceğiz' paylaşımı!
Edirne Valisi Ekrem Canalp önce sevindiren haberi verdi, sonra uyardı
Vali önce sevindiren haberi verdi, sonra uyardı
81 ile gönderildi! Adalet Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi
Adalet Bakanlığı'ndan yeni korona genelgesi
İYİ Partili Aytun Çıray'dan koronavirüs rakamlarına ilişkin flaş açıklama: 10'la çarpın
İYİ Partili Çıray'dan koronavirüs rakamlarına ilişkin flaş açıklama: 10'la çarpın
RTÜK'ten TELE 1'e 'terör örgütü propagandası' cezası
RTÜK'ten TELE 1'e ceza
İstanbul'a bombalı eylem yapmak için gelmişti! Otel odası görüntülendi
İstanbul'u kana bulayacaktı! Kaldığı oda görüntülendi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.