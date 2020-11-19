HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Otel çalışanı eşi tarafından ölü bulundu

Otel çalışanı eşi tarafından ölü bulundu

19.11.2020 11:03 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Otel çalışanı eşi tarafından ölü bulundu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 45 yaşındaki otel çalışanı eşi tarafından evinin önündeki dut ağacına asılı vaziyette bulundu.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 45 yaşındaki otel çalışanı eşi tarafından evinin önündeki dut ağacına asılı vaziyette bulundu. Ali Poyraz’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Olay Çeltikçi Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre eve gelen eşi 45 yaşındaki Ali Poyraz’ın evinin önündeki dut ağacına asılı vaziyette gördü. Eşinin 112 Acil Çağrı merkezine yaptığı ihbar sonucu olay yerine gelen 112 sağlık ekibi Ali Poyraz’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekibi, Cumhuriyet savcısı ve Adli Tabibin yaptığı incelemelerin ardından Ali Poyraz’ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Evli ve 2 çocuk babası olan ali Poyraz’ın bir otelde garson olarak çalıştığı, bilinen önemli bir sorununun olmadığı bildirildi.

Otel çalışanı eşi tarafından ölü bulundu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Genç kızın feci sonu! Gece yarısı sesler duyup çıktılar, görünce şoke oldular Genç kızın feci sonu! Gece yarısı sesler duyup çıktılar, görünce şoke oldular
Filyasyon ekibini darbetmişlerdi! Fotoğraf ortaya çıktıFilyasyon ekibini darbetmişlerdi! Fotoğraf ortaya çıktı
Çekiliş sonuçları belli oldu!Çekiliş sonuçları belli oldu!

En Çok Okunan Haberler

Genç kızın feci sonu! 11'inci kattan atlayarak intihar etti

Genç kızın feci sonu! 11'inci kattan atlayarak intihar etti

Uyarı yapıldı: Kar yağışı geliyor

Uyarı yapıldı: Kar yağışı geliyor

Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Sosyal medyayı salladı

Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Sosyal medyayı salladı

İbo Show'da büyük sürpriz! İşte yeni bölüm konukları

İbo Show'da büyük sürpriz! İşte yeni bölüm konukları

Çarpıcı açıklama: Büyük deprem o ilimizde olacak

Çarpıcı açıklama: Büyük deprem o ilimizde olacak

Koronavirüsle mücadelede kritik 15 gün! Yeni yasaklar masada

Koronavirüsle mücadelede kritik 15 gün! Yeni yasaklar masada

İlginizi Çekebilir

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Bakan Koca paylaştı: İşte 17 Kasım koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 17 Kasım koronavirüs tablosu

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Moderna'dan 'koronavirüs aşısı' açıklaması

Moderna'dan 'koronavirüs aşısı' açıklaması

Tüm doktorlar pozitif çıktı! Aile sağlığı merkezi karantinaya alındı

Tüm doktorlar pozitif çıktı! Aile sağlığı merkezi karantinaya alındı

Bakan Soylu söz verdi! Maden işçileri eylemlerini sonlandırdı

Bakan Soylu söz verdi! Maden işçileri eylemlerini sonlandırdı

Diğer Haberler

AYM Başkanı Zühtü Arslan'a koronavirüs karantinası

AYM Başkanı'na korona karantinası

Antalya'da şaşkına çeviren olay! Yol ortasında onu gören dondu kaldı

Antalya'da şaşkına çeviren olay!

Kastamonu Valisi Avni Çakır'dan korkutan açıklama: Kriz hali söz konusu olabilir

Vali'den korkutan açıklama: Kriz hali söz konusu olabilir

Kızılırmak alarm veriyor: Su seviyesi azaldı kara parçaları gözüktü

Kızılırmak alarm veriyor: Su seviyesi azaldı kara parçaları gözüktü

Çorum'da damat dehşeti! Kurşun yağdırdı: 1 ölü, 3 yaralı

Damat dehşeti! Kurşun yağdırdı: 1 ölü, 3 yaralı

PKK'dan kaçan teröristler örgütün iç yüzünü anlattı

PKK'dan kaçan teröristler örgütün iç yüzünü anlattı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.