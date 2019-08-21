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Otel çalışanı, lojmandaki odasında ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 21.08.2019 16:44 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, 5 yıldızlı otelde çalışan Ömer Orhan O.'nun (19), lojmandaki odasında cansız bedeni bulundu. Ömer Orhan O.'nun çantasında içi dolu 2, yatağının üzerinde ise boş çakmak gazı kutusu ele geçirildi.

Otel çalışanı, lojmandaki odasında ölü bulundu

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, 5 yıldızlı otelde çalışan Ömer Orhan O.'nun (19), lojmandaki odasında cansız bedeni bulundu. Ömer Orhan O.'nun çantasında içi dolu 2, yatağının üzerinde ise boş çakmak gazı kutusu ele geçirildi.
Manavgat'ın Kızılağaç turizm bölgesindeki 5 yıldızlı otelde çalışan Ömer Orhan O., dün saat 23.00 sıralarında, arkadaşlarıyla gezmeye çıktı. Bir süre sahilde dolaşan Ömer Orhan O. ve arkadaşları, gece yarısı otel lojmanına dönerek, kafede oturdu. Bu sırada Ankara'da yaşayan annesiyle telefonda görüşen Ömer Orhan O., şarjı bitince arkadaşlarına odaya çıkıp, hem telefonu şarj edeceğini hem de annesiyle görüşüp, tekrar geleceğini söyledi.
BALKON KAPISININ MENTEŞELERİNİ SÖKÜP, ODAYA GİRDİLER
Ömer Orhan O.'nun kafeye gelmemesi üzerine arkadaşları, saat 01.00 sıralarında, odasına gitti; ancak kapının kilitli olduğunu fark etti. Bunun üzerine balkondan odaya girmek isteyen arkadaşları, kilitli balkon kapısının menteşelerini söktü. Arkadaşları içeri girdiğinde, Ömer Orhan O.'yu yatağında hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
ÇAKMAK GAZI KUTULARI BULUNDU
Sağlık ekipleri, olay yerinde yaklaşık 45 dakika yaptıkları kalp masajına rağmen Ömer Orhan O.'yu kurtaramadı. Odada jandarma tarafından arama yapıldı. Ömer Orhan O.'nun çantasında içi dolu 2, yatağının üzerinde ise boş çakmak gazı kutusu bulundu. Yapılan incelemenin ardından Ömer Orhan O.'nun cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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