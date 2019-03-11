Antalya’nın Manavgat ilçesinde evinde yalnız yaşayan otel çalışanı yatağında ölü bulundu. Olay, bir süredir kendisinden haber alamayan komşularının evin penceresinden içeri bakmasıyla ortaya çıktı

Olay, dün gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 gündür Mustafa Erkoç’un eve girip çıktığını görmeyen ev sahibi ve komşuları, dün akşam merak edip evin açık penceresindeki perdeyi araladıklarında Erkoç’un üzerinde yorganla yatağında hareketsiz şekilde yattığını gördü. Komşular, kapıyı çalmalarına ve seslenmelerine rağmen cevap alamayınca 112’yi arayarak haber verdi.

Verilen adrese gelen 112 ekibi ve emniyet güçleri kapıyı açamayınca ilk etapta itfaiye ekiplerine haber verdi. Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda eve çağrılan çilingir kapıyı açtıktan sonra Mustafa Erkoç’un öldüğü belirlendi. Cenaze, Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Eşinden ayrıldığı, çocukları dahil ailesinden kimse ile görüşmediği belirtilen Mustafa Erkoç’un otelde çalıştığı ve 6 yıldır aynı evde kirada oturduğu bildirildi.



