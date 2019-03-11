HABER

Otel çalışanı yatağında ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 11.03.2019 12:31 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde evinde yalnız yaşayan otel çalışanı yatağında ölü bulundu.

Otel çalışanı yatağında ölü bulundu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde evinde yalnız yaşayan otel çalışanı yatağında ölü bulundu. Olay, bir süredir kendisinden haber alamayan komşularının evin penceresinden içeri bakmasıyla ortaya çıktı
Olay, dün gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 gündür Mustafa Erkoç’un eve girip çıktığını görmeyen ev sahibi ve komşuları, dün akşam merak edip evin açık penceresindeki perdeyi araladıklarında Erkoç’un üzerinde yorganla yatağında hareketsiz şekilde yattığını gördü. Komşular, kapıyı çalmalarına ve seslenmelerine rağmen cevap alamayınca 112’yi arayarak haber verdi.
Verilen adrese gelen 112 ekibi ve emniyet güçleri kapıyı açamayınca ilk etapta itfaiye ekiplerine haber verdi. Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda eve çağrılan çilingir kapıyı açtıktan sonra Mustafa Erkoç’un öldüğü belirlendi. Cenaze, Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Eşinden ayrıldığı, çocukları dahil ailesinden kimse ile görüşmediği belirtilen Mustafa Erkoç’un otelde çalıştığı ve 6 yıldır aynı evde kirada oturduğu bildirildi.

Otel çalışanı yatağında ölü bulundu

Otel çalışanı yatağında ölü bulundu

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Samsun merkezli ankesörlü telefon operasyonu: 5 gözaltıSamsun merkezli ankesörlü telefon operasyonu: 5 gözaltı
Ahlak polisini alkışlarla karşıladılarAhlak polisini alkışlarla karşıladılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ezan okunurken çalınan ıslığa tepki yürüyüşü! Taksim'de gerilim: Polis müdahale etti

Ezan okunurken çalınan ıslığa tepki yürüyüşü! Taksim'de gerilim: Polis müdahale etti

Ülkede hayat durdu! Okullar tatil, iş yerleri kapalı

Ülkede hayat durdu! Okullar tatil, iş yerleri kapalı

25 bin lira maaşla çalışacak personel alınacak!

25 bin lira maaşla çalışacak personel alınacak!

Dünya şokta! 'Tüm uçuşları durdurun' talimatı verildi

Dünya şokta! 'Tüm uçuşları durdurun' talimatı verildi

Hatice'den transparan şov! Göstere göstere açtı...

Hatice'den transparan şov! Göstere göstere açtı...

Acun'dan Sabriye yorumu! 'Sen geldiğinden beri...'

Acun'dan Sabriye yorumu! 'Sen geldiğinden beri...'

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Her satırı iğrenç! Oyunları böyle ortaya çıktı

Her satırı iğrenç! Oyunları böyle ortaya çıktı

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL vereceğim' dedi, olanlar oldu!

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Antalya'da dev köpek balığı yakalandı! Şaşkına döndüler: Bu tür çok nadir

Antalya'da yakalandı! Şaşkına döndüler: Bu tür çok nadir

Bursa'da eş zamanlı operasyon! Polis müşteri gibi girdi, tek tek tespit etti!

Polis müşteri gibi girdi, tek tek tespit edildiler

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

Ders bahanesiyle kandırdılar! Cinsel istismar şüphelisi çift tutuklandı

Ankara'da iğrenç olay! Ders bahanesiyle kandırdılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.