HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Otel deposundaki sahte içkiye jandarma baskını

Otel deposundaki sahte içkiye jandarma baskını

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2020 15:18 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde otel olarak kullanılan depoda, jandarma ekiplerince bin 153 litre sahte içki ele geçirildi.Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Manavgat’ın Side Mahallesi’nde otel olarak kullanılan bir otelin deposunda kaçak içki bulundurulduğu bilgisine ulaştı.

Otel deposundaki sahte içkiye jandarma baskını

Antalya’nın Manavgat ilçesinde otel olarak kullanılan depoda, jandarma ekiplerince bin 153 litre sahte içki ele geçirildi.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Manavgat’ın Side Mahallesi’nde otel olarak kullanılan bir otelin deposunda kaçak içki bulundurulduğu bilgisine ulaştı. Savcılık izninin ardından İl Jandarma Komutanlığı ekipleri otel deposunda arama yaptı. Aramada, 654 litre votka, 388 litre rakı, 111 litre cin olmak üzere toplam bin 153 litre sahte içki ele geçirildi. İçkiler yediemin deposuna teslim edilirken depo sahibi H.U’ya 111 bin 486 lira para cezası uygulandı. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla şüpheli H.U, jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yer: Van! Bu suya girenin saçı sararıyorYer: Van! Bu suya girenin saçı sararıyor
Ağrı'dan kahreden haber! 2 asker şehit olduAğrı'dan kahreden haber! 2 asker şehit oldu
Yeni virüs saldırısına karşı uzmanlar uyardı!Yeni virüs saldırısına karşı uzmanlar uyardı!
En Çok Okunan Haberler
21 Eylül'de yüz yüze eğitim başlayacak mı? Bakan Selçuk'tan flaş açıklama
21 Eylül'de yüz yüze eğitim başlayacak mı? Bakan Selçuk'tan flaş açıklama
Karadeniz'de sıcak dakikalar! Rus uçakları peş peşe kalktı
Karadeniz'de sıcak dakikalar! Rus uçakları peş peşe kalktı
'Olay korkunç boyutta, hastaneler tıklım tıklım'
'Olay korkunç boyutta, hastaneler tıklım tıklım'
Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
Oktay: Bu savaş sebebi olmayacak da ne olacak?
Oktay: Bu savaş sebebi olmayacak da ne olacak?
Hastalığına sevinenlere 'din düşmanı' deyince olay tepki
Hastalığına sevinenlere 'din düşmanı' deyince olay tepki
İlginizi Çekebilir
9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın ölümünde flaş gelişme! Tutuklandılar
9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın ölümünde flaş gelişme! Tutuklandılar
Ebru Timtik'in cenazesinde arbede! Gözaltılar var
Ebru Timtik'in cenazesinde arbede! Gözaltılar var
Eskişehir’de işçileri taşıyan servis otobüsü devrildi
Eskişehir’de işçileri taşıyan servis otobüsü devrildi
Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik, hayatını kaybetti
Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik, hayatını kaybetti
Akılalmaz olay! Sahte belgeyle antrenör oldu...
Akılalmaz olay! Sahte belgeyle antrenör oldu...
Diğer Haberler
Kağıthane minibüsçü dehşeti! Kadın ve bebeği büyük korku yaşadı
İstanbul'da minibüsçü dehşeti! Büyük korku yaşadılar
Giresun'daki sel felaketinde son durum! Bakan Soylu bölgeden ayrılmıyor
Acı bekleyiş! Bakan Soylu bölgeden ayrılmıyor
Adana'da termometreler 48 dereceyi gösterdi! Cadde ve sokaklar bomboş
Termometreler 48 dereceyi gösterdi! Cadde ve sokaklar bomboş
Ağrı'dan kahreden haber! 2 asker şehit oldu
Ağrı'dan kahreden haber! 2 asker şehit oldu
Flaş açıklama: Yasak sadece düğün, nikah değil daha geniş alana yayılabilir
'Yasak sadece düğün, nikah değil daha geniş alana yayılabilir'
Ceren Duman'ın ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme
Ceren Duman'ın ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.