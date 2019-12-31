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  4. Otel deposundaki yangın korkuttu

Otel deposundaki yangın korkuttu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 22:09 | Son Güncelleme

Antalya’nın Kemer ilçesinde 5 yıldızlı bir otelin depo olarak kullanılan kapalı otoparkında yangın çıktı.Edinilen bilgiye göre, Göynük Mahallesi’nde yenileme çalışmaları süren 5 yıldızlı otelin depo olarak kullanılan kapalı otoparkında elektrik kontağından kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı.

Antalya’nın Kemer ilçesinde 5 yıldızlı bir otelin depo olarak kullanılan kapalı otoparkında yangın çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Göynük Mahallesi’nde yenileme çalışmaları süren 5 yıldızlı otelin depo olarak kullanılan kapalı otoparkında elektrik kontağından kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı. Yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinin Kemer birimindeki tüm araçlarla müdahale edilirken Antalya’dan gönderilen arazözlerle destek sağlandı. İtfaiye ekiplerince yangın, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

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