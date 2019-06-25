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Otel havuzuna düşen minik Melek, kurtarılamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.06.2019 15:22 | Son Güncelleme

ANTALYA'da 2 yaşındaki Melek Süer, anne ve babasının çalıştığı otelde, düştüğü havuzda boğuldu.

Otel havuzuna düşen minik Melek, kurtarılamadı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da 2 yaşındaki Melek Süer, anne ve babasının çalıştığı otelde, düştüğü havuzda boğuldu. Çiftin tek çocuğu Melek'in, 5 yıllık bir tedavinin ardından dünyaya geldiği belirtildi.
​Olay, dün akşam saatlerinde Kaş ilçesi Patara Mahallesi'nde meydana geldi. Apart otelde çalışan Abdullah ve Emine Süer çiftinin kızı Melek, oyun oynarken otelin havuzuna düştü. Kızını ortalıkta göremeyen Emine Süer, otel içinde Melek'i aramaya başladı. Süer, minik Melek'in havuzda yüz üstü yattığını fark etti. Otel görevlileri tarafından havuzdan çıkartılan Melek, çağrılan ambulansla Kaş Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada acil serviste müdahale edilen Melek Süer, kurtarılmadı.
Melek Süer'in cenazesi, işlemlerin ardından Kaş ilçesi Sütleğen Mahallesi'nde toprağa verildi. Çiftin, tek çocuğu olan Melek'in yaklaşık 5 yıllık tedavinin ardından dünyaya geldiği ifade edildi.
Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Otel havuzuna düşen minik Melek, kurtarılamadıOtel havuzuna düşen minik Melek, kurtarılamadıOtel havuzuna düşen minik Melek, kurtarılamadı

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