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Otel havuzunda rekor denemesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2018 15:05 | Son Güncelleme

Antalya'da bir otelde, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlik kapsamında, 10 bin metrekarelik havuza 3 bin kişi girerek rekor denemesi yapıldı

Antalya'da bir otelde, 30 Ağustos Zafer Bayramı havuzda 3 bin kişiyle kutlandı.

Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Granada Luxury Belek'te, kutlama etkinlikleri kapsamında 10 bin metrekarelik havuzda 3 bin yerli ve yabancı misafirle noter huzurunda rekor denemesi yapıldı.

Kortej yürüyüşüyle başlayan etkinlikte, yerli ve yabancı şov grupları gösteri sundu. Gösteriler sırasında 10. Yıl Marşı eşliğinde otel binasına dev Türk bayrağı açıldı.

Otel Genel Müdürü Enis Özsinan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 30 Ağustos'un Türk halkı için önemli bir gün olduğunu söyledi.

Kendilerinin de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı çeşitli etkinliklerle kutladığını belirten Özsinan, "Bugün 3 bin misafirimiz var. Yerli ve yabancı misafirlerimize bugünün bizim için önemini anlatmaya çalıştık. Oteldeki 3 bin misafirimizi 10 bin metrekarelik havuzumuza aldık ve bir rekor denemesinde bulunduk. Bunu da başarılı şekilde sonuçlandırdığımızı düşünüyorum." dedi.

Sunulan gösterilere ve şovlara yerli ve yabancı misafirlerin büyük ilgi gösterdiğini aktaran Özsinan, rekor denemesi için Guinness'e başvuruda bulunacaklarını kaydetti.

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