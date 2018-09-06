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Otel inşaatında göçük: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.09.2018 17:28 | Son Güncelleme

BOLU'nun Gerede ilçesinde inşaatına başlanan otelin su hattı için yapılan kazı sırasında meydana gelen göçükte 1 işçi öldü, 1 işçi ağır yaralandı.

Otel inşaatında göçük: 1 ölü, 1 yaralı

Murat KÜÇÜK/GEREDE (Bolu), (DHA)- BOLU'nun Gerede ilçesinde inşaatına başlanan otelin su hattı için yapılan kazı sırasında meydana gelen göçükte 1 işçi öldü, 1 işçi ağır yaralandı.
Olay, dün akşam saatlerinde Gerede ilçe merkezinde meydana geldi. İlçede yapımına başlanılan otel inşaatının su hattı çalışması için kazı yapıldığı sırada, göçük meydana geldi. İşçiler, Bayram Ercimen ve Yusuf Sertdemir toprağın altında kaldı. Olay yerine çağrılan itfaiye ve AFAD ekipleri Ercimen ve Sertdemir'i yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu toprağın altından çıkardı. Ağır yaralanan işçiler 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. İşçilerden Bayram Ercimen, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen bugün yaşamını yitirdi. Yusuf Sertdemir'in ise geçirdiği ameliyat sonrası yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Otel inşaatında göçük: 1 ölü, 1 yaralıOtel inşaatında göçük: 1 ölü, 1 yaralı

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