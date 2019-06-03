HABER

Otel inşaatında patlayan doğal gaz borusu alev aldı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.06.2019 17:47 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde, otel inşaatı yapımı sırasında doğal gaz borusu patlayarak alev aldı.

Otel inşaatında patlayan doğal gaz borusu alev aldı

Gökhan CEYLAN-İbrahim KÖRDEMİRCİ-Harun ÖZALP/ ANKARA, (DHA)- ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde, otel inşaatı yapımı sırasında doğal gaz borusu patlayarak alev aldı. Patlama çevredekilere panik yaşattı.
Olay, saat 16.00 sıralarında Anadolu Bulvarı üzerinde yapımı devam eden otel inşaatında meydana geldi. İnşaatın 1'inci katındaki kaynak çalışmaları sırasında işçilerin elinden düşen demir boru, doğal gaz borusunu patlattı. Patlama sonucu doğal gaz alev aldı. Binadan gökyüzüne yükselen alevler, paniğe neden oldu. Binada çalışan işçiler, kısa sürede tahliye edildi. İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve doğalgaz ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken, doğal gaz ekipleri de binaya giden gazı kesmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 15 dakika süren müdahalesinin ardından gaz kesilerek, yangın söndürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Patlama sırasında binanın üst katında çalıştıklarını belirten inşaat işçileri, sesi duyduktan hemen sonra aşağıya indiklerini ve binadan uzaklaştıklarını ifade ederek, alevlerin 7 metreye kadar yükseldiğini söyledi.
FOTOĞRAFLI

Otel inşaatında patlayan doğal gaz borusu alev aldıOtel inşaatında patlayan doğal gaz borusu alev aldıOtel inşaatında patlayan doğal gaz borusu alev aldıOtel inşaatında patlayan doğal gaz borusu alev aldı

Sahiller doldu taştı!Sahiller doldu taştı!
İple kendini astı, arkadaşları kurtardıİple kendini astı, arkadaşları kurtardı
Para dolu poşeti yanlışlıkla çöpe attıPara dolu poşeti yanlışlıkla çöpe attı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Selen Görgüzel Alkan: Sıkıcı ve basit, yatmaktan sıkılmadınız mı?

Selen Görgüzel Alkan: Sıkıcı ve basit, yatmaktan sıkılmadınız mı?

81 ilde 36 bin kadını dolandıranlar yakalandı!

81 ilde 36 bin kadını dolandıranlar yakalandı!

İtiraf gibi açıklama: Reddedilebilir

İtiraf gibi açıklama: Reddedilebilir

'İstanbul'un işgalini fetih zanneden vasatlar...'

'İstanbul'un işgalini fetih zanneden vasatlar...'

Sokak ortasında öldürdü! 'Eşime laf attı'

Sokak ortasında öldürdü! 'Eşime laf attı'

'Geceleri uyuyamıyoruz!' Eğer yardım edilmezse...

'Geceleri uyuyamıyoruz!' Eğer yardım edilmezse...

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Toprak örtüp 20 gün boyunca yakıyorlar!

Toprak örtüp 20 gün boyunca yakıyorlar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kızından boşanan damadına kurşun yağdırdı ardından intihar etti!

Kızından boşandı diye önce damadına kurşun yağdırdı ardından...

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

Babasının bıçakladığı Yasemin ifade verdi: Başımda oturup sigara içti

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Falezlerden atlayan genç kıza kurtarma seferberliği

Antalya'da korku dolu anlar! Herkes seferber oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.