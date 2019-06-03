Otel inşaatında patlayan doğal gaz borusu alev aldı

Gökhan CEYLAN-İbrahim KÖRDEMİRCİ-Harun ÖZALP/ ANKARA, (DHA)- ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde, otel inşaatı yapımı sırasında doğal gaz borusu patlayarak alev aldı. Patlama çevredekilere panik yaşattı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Anadolu Bulvarı üzerinde yapımı devam eden otel inşaatında meydana geldi. İnşaatın 1'inci katındaki kaynak çalışmaları sırasında işçilerin elinden düşen demir boru, doğal gaz borusunu patlattı. Patlama sonucu doğal gaz alev aldı. Binadan gökyüzüne yükselen alevler, paniğe neden oldu. Binada çalışan işçiler, kısa sürede tahliye edildi. İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve doğalgaz ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken, doğal gaz ekipleri de binaya giden gazı kesmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 15 dakika süren müdahalesinin ardından gaz kesilerek, yangın söndürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Patlama sırasında binanın üst katında çalıştıklarını belirten inşaat işçileri, sesi duyduktan hemen sonra aşağıya indiklerini ve binadan uzaklaştıklarını ifade ederek, alevlerin 7 metreye kadar yükseldiğini söyledi.

