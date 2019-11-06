Otel işletmecileri ‘konaklama vergisi’ni görüştü

Samsun’da bir araya gelerek ‘konaklama vergisi’nin iptal edilmesini isteyen otel işletmecileri, haksız rekabete yol açan günübirlik evler sorununun ilgili bakanlığa taşınması kararını da aldı.

Karadeniz Turizm İşletmecileri Derneği (KATİD) üyesi otel ve işletmelerin genel müdürü ve yetkilileri bir araya gelerek son gelişmeleri ve sektörün Samsun’daki durumunu değerlendirdi. KATİD Başkanı Murat Toktaş’ın başkanlığında toplanan sektör temsilcileri, Turizm Fonu, TBMM’de Komisyonda bekleyen konaklama vergisi, Samsun’da turizmde yaşanan sorunlar, okçuluk ve buz pateni iptalleri nedeniyle sektör temsilcileri ve Samsun’da yaşanan kayıplar konuşuldu.

“Konaklama vergisi adaletli değil iptal edilmeli”

Toplantının açılış konuşmasını yapan KATİD Başkanı Murat Toktaş, "Konaklama vergisi zaten yüksek maliyetler nedeniyle zor durumda olan otellerimizi daha da sıkıntılı hale sokacaktır. TÜROFED ve bölge dernekleri, komisyonda yer alan siyasetçilerle ve grup başkan vekilleri ile görüşmeler sağlamış, teklifin mevcut hali ile meclise sevk edilmesi durdurmuştur” dedi.