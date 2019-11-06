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Otel işletmecileri ‘konaklama vergisi’ni görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 12:18 | Son Güncelleme

Samsun’da bir araya gelerek ‘konaklama vergisi’nin iptal edilmesini isteyen otel işletmecileri, haksız rekabete yol açan günübirlik evler sorununun ilgili bakanlığa taşınması kararını da aldı.Karadeniz Turizm İşletmecileri Derneği (KATİD) üyesi otel ve işletmelerin genel müdürü ve yetkilileri bir araya gelerek son gelişmeleri ve sektörün Samsun’daki durumunu değerlendirdi.

Otel işletmecileri ‘konaklama vergisi’ni görüştü

Samsun’da bir araya gelerek ‘konaklama vergisi’nin iptal edilmesini isteyen otel işletmecileri, haksız rekabete yol açan günübirlik evler sorununun ilgili bakanlığa taşınması kararını da aldı.
Karadeniz Turizm İşletmecileri Derneği (KATİD) üyesi otel ve işletmelerin genel müdürü ve yetkilileri bir araya gelerek son gelişmeleri ve sektörün Samsun’daki durumunu değerlendirdi. KATİD Başkanı Murat Toktaş’ın başkanlığında toplanan sektör temsilcileri, Turizm Fonu, TBMM’de Komisyonda bekleyen konaklama vergisi, Samsun’da turizmde yaşanan sorunlar, okçuluk ve buz pateni iptalleri nedeniyle sektör temsilcileri ve Samsun’da yaşanan kayıplar konuşuldu.

“Konaklama vergisi adaletli değil iptal edilmeli”
Toplantının açılış konuşmasını yapan KATİD Başkanı Murat Toktaş, "Konaklama vergisi zaten yüksek maliyetler nedeniyle zor durumda olan otellerimizi daha da sıkıntılı hale sokacaktır. TÜROFED ve bölge dernekleri, komisyonda yer alan siyasetçilerle ve grup başkan vekilleri ile görüşmeler sağlamış, teklifin mevcut hali ile meclise sevk edilmesi durdurmuştur” dedi.

"Gelire göre vergi ilkesine aykırı"
Toktaş, sektörün talebinin bu verginin kaldırılması olduğunu ancak verginin iptal edilmemesi durumunda verginin adaleti sağlamak için konaklama ücretinin yüzde 0,5’i olarak vergilendirilmesi ve anlaşmalarını yapmış otellerin zor durumda kalmaması için uygulamanın 1 yıl ertelenmesi doğrultusunda bakanlığa ve komisyona talepte bulunduklarını söyledi. Toktaş, “Şimdiki haliyle 2 bin TL’lik bir 5 yıldızlı otelde kalan ile 250 TL’lik başka bir 5 yıldızlı otelde kalan her iki misafirde 18 TL konaklama vergisi ödeyecek. Bu da gelire göre vergi ilkesine aykırı" ifadelerini kullandı.

“Fiyat rekabetine son verilmeli”
Daha sonra söz alan konuşmacılar Samsun’da yaşanan sorunlardan bahsettiler. İşletmeler arasındaki fiyat düşürerek yapılan rekabetin sektöre ve işletmelere zarar verdiğini söyledi. Bunun için otel yöneticilerinin dayanışma ve birlik içinde olması gerektiğini ifade ettiler. Toplantıda Turizm Platformu oluşturulması talep de görüşüldü. Platforma, Valilik, belediyeler ve Ticaret ve Sanayi Odasının da katılması konusunda görüş birliğine varıldı.

Günlük kiralık evler konusu bakanlığa taşınacak
Haksız rekabete yol açan bakanlık belgeli olmayan apart günü birlik evler gibi yerlerin sektöre oluşturduğu sıkıntının tekrar gündeme taşınması ve bakanlık nezdinde girişimde bulunulmasına karar verildi.
Toplantıya birçok otelin yöneticisi katıldı.

Otel işletmecileri ‘konaklama vergisi’ni görüştü

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