HABER

Otel işletmecisi otomobilinde ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 14.03.2019 18:13 | Son Güncelleme

 MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, otomobilinde başından vurulmuş halde ölü bulunan otel işletmecisi Burhan A.'nın (60), iddiaya göre tabancasıyla kendisine ateş ederek yaşamına son verdi.

Otel işletmecisi otomobilinde ölü bulundu

FETHİYE (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, otomobilinde başından vurulmuş halde ölü bulunan otel işletmecisi Burhan A.'nın (60), iddiaya göre tabancasıyla kendisine ateş ederek yaşamına son verdi.
Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, saat 14.30 sıralarında Fethiye'ye 17 kilometre mesafedeki Günlüklü Koyu'ndaki ağaçlık alandan silah sesleri duyulduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye giden jandarma, koyda otel işleten Burhan A.'yı otomobilde başından ateş edilmiş halde ölü buldu. Yapılan kontrolde Burhan A.'nın yanında tabanca olduğu ve ateş açarak intihar ettiği üzerinde durulduğu bildirildi. Burhan A.'nın cesedi, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Fethiye Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Burhan A., 12 Haziran 2010 tarihinde, Marmaris Yatch Marin'in sahibi ve Halikarnas Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı, İzmir'deki askeri casusluk adıyla bilinen davada yargılanıp beraat eden Bilgin Özkaynak'ın oğlu Demokan Özkaynak'ı, Günlüklü Koyu'nda çıkan kavgada tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle 5 yıl 8 ay hapis yattığı cezaevinden 2016 yılında tahliye edilmişti.

FOTOĞRAFLI

Otel işletmecisi otomobilinde ölü bulundu

PARTNERMalezya kralını tahtan indiren +18'lik görüntülerMalezya kralını tahtan indiren +18'lik görüntüler
Galia tırnaklarıyla kazıyarak eroini bulduGalia tırnaklarıyla kazıyarak eroini buldu
Kırmızı ışıkta geçen TIR otomobili hurdaya çevirdi: 1'i ağır 2 yaralıKırmızı ışıkta geçen TIR otomobili hurdaya çevirdi: 1'i ağır 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı duyurdu: Yarından itibaren ücretsiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı duyurdu: Yarından itibaren ücretsiz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan F-35 açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan F-35 açıklaması

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

Üvey anne dehşeti kamerada!

Üvey anne dehşeti kamerada!

Çalışanların beklediği haber: Çözeceğiz

Çalışanların beklediği haber: Çözeceğiz

Babası ‘boş iş’ dedi, o pes etmedi! Hiç para harcamadan ne yaptı

Babası ‘boş iş’ dedi, o pes etmedi! Hiç para harcamadan ne yaptı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uyurken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Ölümü yasa boğdu! Eşi uyandığında...

Akılalmaz olay! 10 yaşlarındaki çocuğuna araç kullandırdı, 'polisi boş ver' dedi

10 yaşlarındaki çocuğuna araç kullandırdı, 'polisi boş ver' dedi

Mersin'de tahralı dehşet! Her detayı kan dondurdu

Mersin'de tahralı dehşet! Her detayı kan dondurdu

Çöpün önündeki tabutu gören dondu kaldı!

Çöpün önündeki tabutu gören dondu kaldı!

Taksim'de oteldeki olayda ölü sayısı yükseldi

Taksim'de korkunç olay! Ölü sayısı arttı

Üvey anne dehşeti kamerada!

Üvey anne dehşeti kamerada!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.