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Otel ismi kullanarak sahte rezervasyon yapan dolandırıcılar yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.08.2019 15:09 | Son Güncelleme

Antalya’da beş yıldızlı otellerin isimlerini kullanarak sahte siteler oluşturup rezervasyon yapan dolandırıcılar, Siber Suçlarla Mücadele Polislerince yakalandı.Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne yapılan müracaatlarla ilgili çalışmalar devam ediyor.

Antalya’da beş yıldızlı otellerin isimlerini kullanarak sahte siteler oluşturup rezervasyon yapan dolandırıcılar, Siber Suçlarla Mücadele Polislerince yakalandı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne yapılan müracaatlarla ilgili çalışmalar devam ediyor. Son olarak, Antalya’da bulunan beş yıldızlı otellerin isimleri kullanılarak sahte siteler (fishing) oluşturulduğu ve bu siteler üzerinden rezervasyonlar yapılarak birçok vatandaşın dolandırıldığı tespit edildi.
Konu ile ilgili yapılan çalışmalarda sahte web siteleri üzerinden dolandırılan vatandaşlardan elde edilen paraların Antalya’da bulunan bir şirkete ait banka hesaplarına aktarıldığı tespit edildi. Yapılan operasyon neticesinde 4 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin iş, ikamet ve üstlerinde yapılan aramalarda el konulan dijital materyaller üzerinde yapılan incelemelerde soruşturma konusu suç ile ilgili çok sayıda veri kaydına rastlanıldı.
Gözaltına alınan şüpheli şahıslar, yapılan işlemlerinin ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Yapılan işlemlerin ardından Antalya Sulh Ceza Hakimliği tarafından G.S. isimli şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Z.A., A.Ç. ve N.A. isimli şahıslar ise tutuklandı.

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