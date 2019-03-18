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Otel konforunda sağlık hizmeti

SAĞLIK HABERLERİ  | 18.03.2019 13:05 | Son Güncelleme

İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, hastalara 5 yıldızlı otel konforunda tedavi hizmeti veriliyor - Başhekim Erdal Dilekçi: - "Hastanemizde 2018'de yaklaşık 80 bin hastaya tedavi hizmeti verdik. Bu da bir fizik tedavi dal hastanesi için çok üst düzey bir rakam"

İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, hastalara 5 yıldızlı otel konforunda tedavi hizmeti sunuluyor.

Karacasu beldesinde bulunan ve Türkiye'nin birçok yerinden tedavi için gelen hastalara hizmet veren hastanesi, 340 yatak kapasitesine sahip.

Geçen yıl, yaklaşık 80 bin hastaya tedavi, 7 bin 500 kişiye de yatan hasta hizmeti verilen hastaneye gelenler, termal havuzlarda ve uzman doktorlar gözetiminde tedavi ediliyor.

- "Her geçen gün daha fazla çalışıyoruz"

Başhekim Erdal Dilekçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastanenin 340 yatak kapasitesiyle hizmet verdiğini belirterek, "Bolu ve Doğu Karadeniz Bölgesi başta olmak üzere, ülkenin tüm şehirlerinden hastanemize rehabilitasyon ve fizik tedavi amaçlı hastalarımız başvurmakta. Hastaneye ilgi çok yüksek düzeyde. Taleplere yanıt vermekte zorlanıyoruz. Hastalarımıza en üst düzeyde memnuniyet sağlamak için her geçen gün daha fazla çalışıyoruz." diye konuştu.

Dilekçi, 2018'de yatan hasta olarak 7 bin 500 kişiye hizmet verdiklerini aktararak, şunları söyledi:

"Hastanemizde 2018'de yaklaşık 80 bin hastaya tedavi hizmeti verdik. Bu da bir fizik tedavi dal hastanesi için çok üst düzey bir rakam.Termal kaynakları olan bir ilde bulunuyoruz. Bununla ilgili olarak hem ayakta hem de yatan hasta sayımız çok fazla. Hem hafta içerisinde gündüz ve gece fizik tedavi hizmetleri devam ediyor. Yatan hastalarımıza hafta sonunda da fizik tedavi hizmetleri devam ediyor. Burada amaç; hastalarımızı hiç ara vermeden sağlıklarına kavuşturup, normal hayatlarına devam etmelerini sağlamak. Ayrıca bu hastalarımıza da rehabilitasyon hizmeti vermekteyiz."

Hastanenin kalite birimiyle hasta memnuniyetine yönelik her ay anket yaptıklarını dile getiren Dilekçi, yüzde 95'in üzerinde bir memnuniyet oranlarının olduğunu, sağlığına kavuşarak ayrılan hastaları gördüklerinde kendilerinin de mutlu olduğunu sözlerine ekledi.

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Bolu Fizik Tedavi hasta İzzet Baysal

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