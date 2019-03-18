Otel konforunda sağlık hizmeti

İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, hastalara 5 yıldızlı otel konforunda tedavi hizmeti sunuluyor.

Karacasu beldesinde bulunan ve Türkiye'nin birçok yerinden tedavi için gelen hastalara hizmet veren hastanesi, 340 yatak kapasitesine sahip.

Geçen yıl, yaklaşık 80 bin hastaya tedavi, 7 bin 500 kişiye de yatan hasta hizmeti verilen hastaneye gelenler, termal havuzlarda ve uzman doktorlar gözetiminde tedavi ediliyor.

- "Her geçen gün daha fazla çalışıyoruz"

Başhekim Erdal Dilekçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastanenin 340 yatak kapasitesiyle hizmet verdiğini belirterek, "Bolu ve Doğu Karadeniz Bölgesi başta olmak üzere, ülkenin tüm şehirlerinden hastanemize rehabilitasyon ve fizik tedavi amaçlı hastalarımız başvurmakta. Hastaneye ilgi çok yüksek düzeyde. Taleplere yanıt vermekte zorlanıyoruz. Hastalarımıza en üst düzeyde memnuniyet sağlamak için her geçen gün daha fazla çalışıyoruz." diye konuştu.

Dilekçi, 2018'de yatan hasta olarak 7 bin 500 kişiye hizmet verdiklerini aktararak, şunları söyledi: