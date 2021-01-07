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Otel lobisinde eşini vahşice öldürmüştü, Yargıtay ‘haksız tahrik yok’ dedi

07.01.2021 13:27 | Son Güncelleme:
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Yargıtay, Ümraniye’de ayrı yaşadığı eşini otel lobisinde defalarca bıçaklayarak öldüren ve ‘haksız tahrik’ indirimiyle 20 yıl hapse çarptırılan Hakan Kadakal’ın cezasını bozdu.

Yargıtay, Ümraniye’de ayrı yaşadığı eşini otel lobisinde defalarca bıçaklayarak öldüren ve ‘haksız tahrik’ indirimiyle 20 yıl hapse çarptırılan Hakan Kadakal’ın cezasını bozdu. Sanığın kendisini maktulü öldürmek için motive ettiğini belirten Yargıtay, haksız tahrik indirimini kabul etmedi. Dosya yeniden yerel mahkemeye gönderildi.

Ümraniye’de 14 Nisan 2017 tarihinde ayrı yaşadığı eşi ve 2 çocuğunun annesi Duygu Kadakal’ı bir otel lobisinde defalarca bıçaklayarak feci şekilde öldüren Hakan Kadakal, “eşi kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandı.

Yerel mahkemeden haksız tahrik ve iyi hal indirimi
Yargılamayı yapan Anadolu 12. Ağır Ceza Mahkemesi 1 Mart 2018 tarihindeki karar duruşmasında, tutuklu sanık Hakan Kadakal’ın eylemi haksız tahrik altında işlediğini gerekçe göstererek önce 24 yıl hapse çarptırdı. Sanığın duruşmalardaki davranışları ve geçmişini göz önünde bulundurarak iyi hal indirimi uygulayan mahkeme, sanığın oy çokluğuyla 20 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti.
Duygu Kadakal’ın ailesinin avukatı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, cinayetin tasarlandığını ve takdiri indirim hükümlerinin uygulanmaması gerektiğini belirterek kararı temyiz etti.

Evlilik süresince şiddet uyguladı
Dosya üzerindeki incelemesini tamamlayan Yargıtay 1. Ceza Dairesi, sanığın maktul Duygu Kadakal’a evlilik süresince şiddet uyguladığına yönelik iddiaların sabit olduğunu, sosyal medya paylaşımları incelenen sanığın, ayrılık nedeniyle iç dünyasında olumsuz motivasyon oluştuğunu ve maktulün sanığı aldattığını gösterir somut bir delil bulunmadığını belirtti.

“Maktul tahrik edici söz bile söylemedi”
Kararda, Hakan Kadakal’ın üzerindeki bıçakla Duygu Kadakal’ı vücudunun çeşitli yerlerinden 6 kez bıçakladığı, daha sonra bıçağı maktulün sırtına saplı vaziyette bırakarak olay yerinden ayrıldığı anlatıldı. Olayın 2-3 dakikalık çok kısa bir zaman diliminde gerçekleştiği, otel çalışanı olan tanıkların beyanlarına göre, maktulün sanık ile birlikte dışarıya çıkmayı reddettiği ancak sanığın iddia ettiği gibi maktulün tahrik edici ve küfürlü sözleri söylemediği vurgulandı.

“İç dünyasından kaynaklanan öldürme motivasyonu"
Sanık Hakan Kadakal’ın iç dünyasından kaynaklanan öldürme motivasyonunun maktulden kaynaklı haksız bir eylem olarak maktule yüklenemeyeceğini vurgulayan Yargıtay, sanığın bu yöndeki beyanlarının haksız tahrik hükümlerinden faydalanarak daha az ceza almaya yönelik olduğunu kaydetti. Olay günü maktulden sanığa yönelen haksız bir eylemin bulunmadığının belirtildiği kararda, sanık hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasıyla eksik ceza tayini yapıldığı aktarıldı.

Yargıtay ‘haksız tahrik’ indirimini bozdu
Avukatların temyiz itirazlarını yerinde gören Yargıtay, yerel mahkemenin ’haksız tahrik’ indirimiyle birlikte sanık hakkında verdiği 20 yıllık hapis cezası kararı bozdu. Dosya, yeniden yerel mahkemeye gönderildi.

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