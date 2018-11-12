Otel lobisinde ilginç hareketler yapan kadın kamerada

Bir otele giren kadın resepsiyonun bulunduğu alanda daireler çizerek yürümesi kamera kayıtlarını izleyen görevlilerin dikkatini çekti. Kadının yaptığı hareketlere anlam veremeyen görevliler olayı sosyal medyada paylaştı.
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