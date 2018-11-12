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Otel lobisinde ilginç hareketler yapan kadın kamerada

İLGİNÇ HABERLER  | 12.11.2018 23:30 | Son Güncelleme

Bir otelin kaydedilen görüntülerde, bir kadının yaptığı ilginç hareketler güvenlik kamerasına yansıdı.

Bir otele giren kadın resepsiyonun bulunduğu alanda daireler çizerek yürümesi kamera kayıtlarını izleyen görevlilerin dikkatini çekti. Kadının yaptığı hareketlere anlam veremeyen görevliler olayı sosyal medyada paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
otel Resepsiyon

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