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Otel lojmanında doğurduğu bebeği ölen anne tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.06.2019 16:42 | Son Güncelleme

 BODRUM'da, çalıştığı apart otelin personel lojmanında kendi başına dünyaya getirdiği kız bebeği ölen M.D.

BODRUM (Muğla), (DHA) - BODRUM'da, çalıştığı apart otelin personel lojmanında kendi başına dünyaya getirdiği kız bebeği ölen M.D. (30), mahkemece tutuklandı.
Gümbet Mahallesi'ndeki otelde kat görevlisi olarak çalışan M.D., kaldığı personel lojmanındaki odada, 23 Haziran gecesi kendi başına doğum yaptı. M.D.'nin 8 aylık olarak dünyaya getirdiği kız bebek, iddiaya göre, doğumdan hemen sonra öldü. Doğumun ardından M.D., bebeğine öldüğü gerekçesiyle müdahale etmedi, sağlık ekiplerinden de yardım istemedi. Olay, aynı odayı paylaştığı arkadaşı tarafından polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, 8 aylık doğduğu anlaşılan kız bebeğin yaşamını yitirdiğini belirledi. M.D., 112 Acil Servis ekibince götürüldüğü Bodrum Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından gözaltına alınıp, Bodrum Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Bebeğin cansız bedeni ise olay yerindeki incelemelerin ardından önce Bodrum Devlet Hastanesi morguna ardından da otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen M.D., 'alt soyu kasten öldürme' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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