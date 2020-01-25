HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Otel lojmanından klima ve musluk çalan 5 şüpheli tutuklandı

Otel lojmanından klima ve musluk çalan 5 şüpheli tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 11:41 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, sezon nedeniyle kapalı olan 5 yıldızlı bir otelin lojmanından klima ve musluk çalan 5 şüpheli, jandarma tarafından yakalandı.

Otel lojmanından klima ve musluk çalan 5 şüpheli tutuklandı

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, sezon nedeniyle kapalı olan 5 yıldızlı bir otelin lojmanından klima ve musluk çalan 5 şüpheli, jandarma tarafından yakalandı.
Kemer'e bağlı Göynük Mahallesi'nde bulunan ve sezon nedeniyle kapalı olan 5 yıldızlı otelin personel lojmanına giren şüpheliler, 25 klima ile 35 musluğu sökerek, çaldı. Olayı araştıran İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Merkez Karakol Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, şüphelilerin Göynük Mahallesi'nde yaşayan B.Ç., Ü.C., F.M., O.Ö. ve A.E. olduğunu belirledi. 5 şüphelinin çaldıkları malzemelerin bir kısmını Antalya merkezde, bir kısmını da Kemer'de hurdacılara sattıkları tespit edildi.
Merkez Karakol Komutanlığı'nda yapılan sorgularının ardından Kemer Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Beşiktaş'ta Elazığ seferberliğiBeşiktaş'ta Elazığ seferberliği
Esenyurt Belediyesinden kreşli miniklere mahremiyet eğitimiEsenyurt Belediyesinden kreşli miniklere mahremiyet eğitimi
Aloe vera mucizesi! İşte faydaları...Aloe vera mucizesi! İşte faydaları...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Elazığ'dan umutlandıran haberler geliyor...

Elazığ'dan umutlandıran haberler geliyor...

Elazığ'daki depremi 3 ay önceden tahmin etti!

Elazığ'daki depremi 3 ay önceden tahmin etti!

İşte yeni Peugeot SUV 2008'in Türkiye fiyatı

İşte yeni Peugeot SUV 2008'in Türkiye fiyatı

MasterChef Eda patron oldu!

MasterChef Eda patron oldu!

3 bakandan ortak açıklama! Ölü sayısı 22'ye yükseldi

3 bakandan ortak açıklama! Ölü sayısı 22'ye yükseldi

Elazığ'daki depremin bilançosu açıklandı

Elazığ'daki depremin bilançosu açıklandı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Elazığ'daki deprem anı kameralara böyle yansıdı!

Elazığ'daki deprem anı kameralara böyle yansıdı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ'daki depremden ilk kareler

Elazığ'daki depremden ilk kareler

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Deprem sonrası Çınar’da bazı evlerin duvarlarında çatlaklar oluştu

Depremin ardından Diyarbakır'da korkutan görüntü

Deprem sonrası eline aldığı bıçakla 160 aracın lastiğini patlattı

Deprem sonrası yaptıkları şaşkına çevirdi

Deprem bölgesine 4 sahra hastanesi

Deprem bölgesine 4 sahra hastanesi

AFAD verilerine göre Türkiye'de meydana gelen büyük depremler

Türkiye'de meydana gelen büyük depremler

Elazığ'da 6 katlı 2 bloklu binanın çökmeden önceki fotoğrafları

Elazığ'da 6 katlı 2 bloklu binanın çökmeden önceki fotoğrafları

Doğu Anadolu Fay Hattı nereden geçiyor?

Doğu Anadolu Fay Hattı nereden geçiyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.