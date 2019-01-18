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Otel müdürü kaçak kazıda suçüstü yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.01.2019 15:16 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde birinci derecede SİT alanı olan bölgede kaçak kazı yaptıkları tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Otel müdürü kaçak kazıda suçüstü yakalandı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde birinci derecede SİT alanı olan bölgede kaçak kazı yaptıkları tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin kentte bulunan 5 yıldızlı bir otelin genel müdürü E.D. olduğu ortaya çıktı.
Hisar Mahallesi'nde bulunan birinci derecede SİT alanında kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri, dün saat 21.00 sıralarında operasyon düzenledi. Denizli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ile Sarayköy İlçe Jandarma ekiplerinin ortak düzenlediği operasyonda, kaçak kazı yapan 6 şüpheli suçüstü yakalandı. Operasyonda 1 ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait 16 mermi,15 metre uzunluğunda yılan kamera ve kablosu, 15 metre kılavuz kablo, 15 metre elektrik kablosu ve bu düzeneği harekete geçiren 1 akü ile 1 hilti, 4 adet 4 metre uzunluğunda çelik matkap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler İ.E., M.K., E.D., S.D., E.G. ve H.S. ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Gözaltına alınanlardan E.D.'nin kentteki 5 yıldızlı bir otelin genel müdürü olduğu ortaya çıktı.

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