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Otel müşterileri, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 17.08.2019 17:03 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki otelde konaklayan 22 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı.

KUŞADASI (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki otelde konaklayan 22 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı.
Güzelçamlı Mahallesi Milli Park Caddesi'nde hizmet verilen, 250 kişi kapasiteli otelde konaklayan 21 kişi, dün akşam gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınanların sağlık durumunun iyi olduğu, 244 kişinin taburcu edildiği belirtildi. Hastaneye kaldırılanların balık, brokoli ve patates salatasından oluşan menüden yediği öğrenildi. Bu menüdeki yiyeceklerden numune alınacağı kaydedildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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