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Otel müşterilerinin araç lastiklerini kestiler

YAŞAM HABERLERİ  | 01.04.2019 12:17 | Son Güncelleme

ADANA'da bir otelde konaklayan müşterilerden 5'inin araçlarının lastikleri, bilinmeyen kişi ya da kişilerce kesildi.

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da bir otelde konaklayan müşterilerden 5'inin araçlarının lastikleri, bilinmeyen kişi ya da kişilerce kesildi.

Olay, Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. Bir otelde konaklayan müşteriler, sabah araçlarının yanına gittiklerinde lastiklerin kesildiğini fark etti. Müşteriler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüphelileri yakalamak içi çalışma başlattı. Araç sahipleri ise kesilen lastiklerini değiştirip, yola çıktı.

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