Otel odası skandalının baş kahramanı Rudy Giuliani, Borat 2 ekibini polislere şikayet etmiş

Sacha Baron Cohen'in kaleme aldığı ve başrolünde Maria Bakalova ile rol aldığı Borat Subsequent MovieFilm ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Filmdeki en büyük skandal, eski savcı Rudy Giuliani'nin bir film setinde olduğunu bilmeden, Maria Bakalova'yı taciz etmesiydi. Cohen, büyük bir cesaret ile bu gizli çekimlere filmde yer vermişti. Ortaya çıkanlara göre Giuliani, Borat 2 ekibini polise ihbar etti.

KAMERALARDAN HABERSİZ SOYUNMAYA BAŞLADI

Borat 2, geçtiğimiz yıla damgasını vuran en ofansif yapımlardan biriydi. Komedi türündeki filmde, Borat'ın daha önce yaptıklarını Kazakistan'da affettirmesi için bir görev verilmişti. Borat, bir hediyeyi Amerika hükümetine verecekti. Hediye yok olunca da Borat, onun yerine kızını verme kararı almıştı. Maria Bakalova'nın canlandırdığı Tutar, kendini gazeteci olarak tanıtarak Rudy Giuliani'ye kendini sunacaktı. Bu sahne, Giuliani'den habersiz olarak gizli kameralarla çekildi. Eski savcı, bir otelde gazeteciye verdiği röportajın ardından arkadaki odaya geçip soyunmaya başladı...

"NEW YORK’TAKİ TÜM POLİSLERİ ARADI"

Yapımcı Monica Levinson'ın bir panelde yaptığı açıklamada Rudy Giuliani ile ilgili şu sözler yer aldı: "Orada ondan hiçbir şey yapmasını istememiş olmamıza rağmen onu gasp etmeye çalıştığımızı iddia etti. New York'taki tüm polisleri aradı ve federal bir suç olarak kabul edilen gaspa uğradığını söyledi. Olayı ortaya çıkarmak için çok akıllıca. Ayrıca Levinson, Giuliani sahnelerinin çekilmesinin hemen ardından otel görevlilerinin, film ekibini sahnenin çekildiği odaya kapattığını söyledi. Ekip o zamana kadar kamera çekimlerini başka bir yere taşıyarak güvenceye almayı başarmıştı.

Borat Subsequent MovieFilm, 25 Nisan'da Oscar Ödülleri için yarışacak.



